Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Sadık Çiftpınar’ı Akçabat Sebatspor Kulübü kapandığında aldıklarını hatırlatarak, “Bana karşı çıkmışlardı.

‘İkinci ligde şampiyonluğa oynuyoruz. Ali hoca sen üçüncü ligden futbolcu getiriyorsun’ demişlerdi. Sadık’a inanarak bu kulübe aldırdım. O da yüzümüzü kara çıkarmadı. Büyük takımların Sadık’a talip olmaları en başta bana gurur veriyor. Birkaç gün içerisinde Sadık’ın durumu netleşir” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk devresini üçüncü sırada tamamlayarak başarısıyla adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor’un ikinci yarı hazırlık kampı Antalya’da devam ediyor. Takımın kamp yapmış olduğu otelde açıklama yapan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif yönetmeni Ali Ravcı, sezon başından itibaren takımın başarısından dolayı alın teri döken teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Malatyaspor’un otoriteleri yanıltacak başarı gösterdiği için mutlu olduklarını dile getiren Ravcı, bu başarının temel sebebinin takımdaki sevgi ve saygı ortamı olduğunu vurguladı. Takımda çok büyük yıldız oyuncular olmasa da tüm futbolcuların kişilik, oyun karakteriyle büyük özveri ve fedakarlık gösterdiğine dikkati çeken Ravcı, “Geldiğimiz nokta oyuncularımızın başarıda ne kadar emeği olduğunun göstergesidir. İkinci yarı daha iyi olmak zorundayız. Başarıyı sürdürmemiz gerekiyor. Başarı gökten kucağımıza inmiyor. Altın tepside sunulmuyor. Çalışmak, fedakarlık yapmamız lazım” diye konuştu.

“TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Transfer politikasında ekibe dahil olacak futbolcuların kalitesi kadar takımın yapısına, ruhuna uyması için çok çaba sarf ettiklerine değinen Ali Ravcı, ikinci yarı ekibi güçlendirerek performansı geçindirmek zorunda olduklarını anlattı. Ravcı, başarının sürekli olması ve taraftarın beklentisini karşılamak zorunda oldukları için aktarma yapacaklarını belirtti. Takımdaki noksanları aşinalarını ifade eden Ravcı, “Kamp döneminde hocamız taktik noksanlar üstünde duracak. ekibimizi güçlendirmek için biz de katkı yapacak oyuncuların transferi için çalışıyoruz. Hem içerideki yarışı artırmak hem de uzun süreçli sakatlık ve cezalar sebebiyle geniş ekibe sahip olmak için aktarma yapıyoruz” dedi.

“3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig’de mücadele ettiğini ifade eden Ravcı, şunları söyledi:

“Ziraat Türkiye Kupası’nda da devam ediyoruz. Her iki kulvarda başarıyı yakalamak için aktarma yapmamız gerekiyor. noksan mevkilerimizi biliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. çok fazla aktarma yapmayacağız. devre arasında aktarma zordur. Kimse iyi oyuncusunu vermek istemez. Hocamızla aktarma komitemizle çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bir sıralama var. Gerek başkanımız gerek yöneticilerimiz temas halinde pazarlık devam ediyor. Kulübün bütçesini fazla sarsmadan transferleri gerçekleştirmek istiyoruz. Amacımız transferleri kampa yetiştirmek. 3 ya da 4 aktarma yapacağız. Bunun için seçici olmamız gerekiyor.”

“AVRUPA KUPALARI OLURSA DA KİMSE YOK DEMEZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarı maceranın ikinci ligden itibaren başladığını ifade eden Ravcı, “Her sene önümüze amaç koyduk. Şampiyonluksa şampiyonluk, ligde kalmaksa kalmak. Bugüne kadar bütün amaçlarımızı yüzde 100 gerçekleştirdik. Sezon başında kimsenin düş edemediği hiç bir otoriterin tahmin edemediği sıralamayla bitirdik ilk yarıyı. Sezon başında ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefledik. İlk 6-8 olurdu fakat buraya kadar geldik. Ligde devreyi üçüncü bitirdik. Bunu geçindirmek istiyoruz. Sezon sonunda ilk 5-6 sırada bitirirsek büyük başarı elde etmiş olacağız. Avrupa kupaları olursa da kimse yok demez” diye konuştu.

“SADIK’IN BAŞARI HİKAYESİ”

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Sadık Çiftpınar’ın başarı öyküsünü de ifade eden Ravcı, şu şekilde konuştu:

“Sadık’ın öyküsü var. Biz onu Akçabat Sebatspor Kulübü kapandığında almıştık. Bana karşı çıkmışlardı. ‘İkinci ligde şampiyonluğa oynuyoruz. Ali hoca sen üçüncü ligden futbolcu getiriyorsun’ dediler, Sadık için. Özellikle ben Sadık’a inanarak bu kulübe aldırdım. O da yüzümüzü kara çıkarmadı. Büyük ekiplerin Sadık’a talip olmaları en başta bana gurur veriyor. Başkanımız Adil Gevrek’in görüşmeleri devam ediyor. Birkaç gün içinde Sadık’ın durumu netleşir. Netleşmezse de Sadık bizim oyuncumuz.”

“FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’TAN ÖNCE TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ”

Sadık’a yönelik aktarma tekliflerinde görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Ali Ravcı, “Fenerbahçe ve Beşiktaş ile başkanımız görüşüyor. Daha önce Trabzonspor da istemişti. Sadık ona çok şey kazandıran Yeni Malatyaspor’un çıkarları istikametinde hareket etmek istiyor. Giderken de kulübün bir takım kazanımlar sağlamasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Net bir durum yok ortada. İki takım da istiyor. Başkanımız görüşüyor. Kulübün çıkarları istikametine göre başkanımız Adil Gevrek hareket edecektir. Kamp döneminde Sadık konusu netleşir” dedi.

“BOUTAİB KONUSUNDA BAŞKANIMIZ BUGÜN YA DA YARIN AÇIKLAMA YAPAR”

Faslı futbolcu Khalid Boutaib konusunda da konuşan Ravcı, şunları söyledi;

“Boutaib’e Mısır’dan ve Suudi Arabistan’dan teklifler vardı. Mısır’ın Zamalek ekibinden ciddi teklif geldi. çok küçük tefek engeller vardı fakat onlar da çabucak derhal aşıldı. benlik ve karakter olarak sevdiğim bir oyuncu. Aramızdan ayrılmasını istemezdik. ancak oyuncular da geleceğini düşünmek zorunda. Boutaib konusunda bugün ya da yarın başkanımız açıklama yapacaktır.”