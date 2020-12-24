Ali Koç’tan Akşener’e ziyaret/ Fotoğraflar

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Sultangazi’de ekmek fırınında asansör halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı
Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de bir ekmek fırınında asansör halatının kopmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında Sultangazi...
Tunceli’de yeni yıl öncesi ‘Gağan’ etkinliği
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, yeni yıl öncesi düzenlenen ve 'Gağan' olarak adlandırılan etkinlikler, bu yıl bir grup tiyatrocu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahallelerde müzik...
Kahveciden ‘Koronavirüs ocağımıza incir ağacı dikti’ mesajı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kahvehanesini kapatan Eşref Toraman (56), çay ocağına sembolik incir ağacı dalı koyup, yazdığı 'Oy korona korona, incir ağacı diktin...
Covid-19 geçirenler aşı yaptıracak mı?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Eğer kişide Covid-19 geçirdikten sonra bağışıklık yanıtı oluşmuşsa, aşı olmasına gerek kalmayabilir. Bu durumda kişinin aşı yaptırmasına gerek olmaz" dedi.