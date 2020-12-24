Ali Koç’tan Akşener’e ziyaret/ Fotoğraflar

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, yeni yıl öncesi düzenlenen ve 'Gağan' olarak adlandırılan etkinlikler, bu yıl bir grup tiyatrocu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahallelerde müzik...