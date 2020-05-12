Müzik dünyasının sevilen seslerinden Ali Irmak, ilk albümüne iki klip birden çekti. “Dönmem” ve “Bırak” şarkıları için dijital ortamda hazırlanan klipler, yakında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

“Senin Umrunda mı?”, “Dur”, “Keçileri”, “Pesss!”, “Kim Kime Dum Duma” single’larıyla listelerde üst sıralara tırmanan Ali Irmak, karantina günlerinde sevenlerine sürpriz yaptı ve bir albüm hazırladı. “Koptu Kıyamet” adlı çalışma, 6 Nisan’da Irmak Yapım etiketiyle yayınlandı.

BİRBİRİNDEN İDDİALI 7 ŞARKI

Ali Irmak, birbirinden iddialı 7 şarkının yer aldığı “Koptu Kıyamet” için iki klip birden çekti. Sanatçı, hem “Dönmem” hem de “Bırak” şarkılarını kliplendirdi. Söz ve müziği Ali Irmak’a ait olan, aranjesini ise Okan Aki’nin yaptığı şarkıların klipleri dijital ortamda hazırlandı.

KLİPTEKİ MESAJLAR

Ali Irmak, her iki klibinin de önemli mesajlar içerdiğini söyledi: “Dönmem şarkıma çektiğimiz klipte, ‘Sevgi görmediğiniz yerde durmayın, arkanıza bakmadan uzaklaşın. Tutarsız ilişkiler ve dostluklar size sadece zarar getirir’ mesajını veriyoruz. ‘Bırak’ın klibinde ise ‘Korkularınızdan sıyrılın, hayatı akışına bırakın, sonunda korkularınızın yersiz olduğunu anlayacaksınız’ diyoruz. Karantina günlerinde müzikseverler için hazırladığımız iki klip de çok güzel oldu, beğenileceğinden eminim.” Her iki çalışma da çok yakında Ali Irmak’ın YouTube kanalında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.