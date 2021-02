Ali Irmak’tan 14 Şubat’a özel şarkı

Ali Irmak bu kez AŞKA DÜŞMAN!

Müzik dünyasının sevilen sesi Ali Irmak, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı single’ı müzikseverlerle buluşturuyor. “Aşka Düşman”, 14 Şubat’ta dijital platformlarda yayınlanacak.Müzik dünyasının yeni beste fabrikatörü Ali Irmak, yeni şarkılarını birbiri ardına yayınlamaya devam ediyor. Son şarkısı “Gidemem Kendimden” ile büyük beğeni toplayan Irmak, şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı single’ı müzikseverlerle buluşturuyor.

PAZAR GÜNÜ DİJİTAL PLATFORMLARDA

Ali Irmak’ın söz ve müziğine Gökhan Beder’le birlikte imza attığı “Aşka Düşman”, 14 Şubat Pazar günü Irmak Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak. Aranjesini Ateş Berker Öngören’in yaptığı şarkının klibi, önümüzdeki günlerde çekilecek. Klipte iki yabancı manken rol alacak.



SEVGİNİN OLMADIĞI HER CEHENNEM

Ali Irmak, kalplere dokunacak şarkısı için şöyle diyor: “Sevginin olmadığı her yer cehennemdir. Kimse kimseyi gerçekten sevmiyor artık. Günümüzde insanlar aşkın sevginin her haline düşman. O yüzden dünya bu halde zaten. Ben de yeni şarkımda aşka olan bu düşmanlığı dile getiriyorum. Eminim dinleyenler çok etkilenecek.”