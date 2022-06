Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum (2)

- Reklam -

ESKİŞEHİR’DE CAMİ VE MÜFTÜLÜK BİNASI TEMELİ ATTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Manisa’daki ziyaretinin ardından Eskişehir’e geldi. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İkieylül Kampüsü’nde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak tarafından karşılanan Erbaş, yerleşke içerisine yapılacak Kampüs Camii’nin temel atma törenine katıldı.

Selçuklu mimarisiyle yapılacak olan caminin üniversite içerisinde öğrencilerin dinleneceği bir alan olarak değerlendirileceğini ifade eden Erbaş, “İnançlı, imanlı, değerlerini bilen milli ve manevi değerlerine bağlı, bu caminin burada olması başlı başına bir mesaj zaten. Minaresiyle bir mesaj, mimarisiyle bir mesaj. Selçuklu mimarisi. Muhteşem. Bu tarzı ben de çok seviyorum. İnşallah üniversitelerimizde başka yerlerde bu tarzın da yapılması için gayret ediyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nice gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar, camimizi kitapla donatacağız inşallah. Camimizin duvarına yaslanacak kütüphanesinden kitabını alacak, orada dinlenecek. Derste hocasını 3-5 saat dinlemiş, yorulmuş. Fizik dersi almış, matematik dersi dinlemiş, ya da benzer hangi alanda hangi uzmanlık alanı neyse ya da eğitim alan neyse. Gelecek camiye dinlenecek. Neyle dinlenecek? Oradan alacak bir Kur’an-ı Kerim. Kur’an-ı Kerim’i okuyarak dinleyecek. Bir hadis kitabı çekecek, onu okuyarak dinlenecek. Bir ilmihal kitabı, bir fıkıh kitabı ya da bir kültür kitabı, bir şiir kitabı. Bir roman, bir hikaye okuyarak dinlenecek. Bir işte yorulduğun zaman başka bir işe geç, devam et ve orada dinlenirsin. Rabbimiz öyle buyuruyor. Biz de onun için camimizi inşallah kitaplarla donatacağız” dedi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da camilerin, birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekanlar olduğunu belirterek, “Aziz milletimizin camilere bakışını en iyi yansıtan ifadeler şüphesiz İstiklal Marşı’mızda yer almaktadır. Milli Marşımızda ifadesini bulduğu gibi ‘Şehadetleri dinin temeli’ olan ezan seslerinin ebediyen yurdumuzun üstünde duyulması istiklalimizin, bağımsızlığımızın en önemli göstergesi olarak dile getirilmektedir. Camilerimizin ibadet yeri olmasının yanı sıra ilim, irfan ve eğitim müessesesi olarak ayakta durması demek; değerlerimiz ve tüm mukaddesatımızla milli manevi heyecanımızın her dem yeniden tazelenmesi demektir. Nitekim insan, değerleriyle insan, hayat, değerleriyle hayattır” şeklinde konuştu. Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek de Selçuklu mimarisiyle yaklaşık 16 milyon 750 bin liraya yapılacak olan camide kapalı alanda 800 kişinin namaz kılabileceğini ve 3 bölüm halinde yapılarak 18 ayda tamamlanacağını söyledi. Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindekiler caminin temelini atarak ilk betonu döktü.

MÜFTÜLÜK BİNASI DA YENİDEN YAPILIYOR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cami temel atma programının ardından Eskişehir Valiliği yanına yapılacak olan İl Müftülüğü yeni hizmet binasının temel atma programına katıldı. Türkiye’nin 81 ilinde ve 922 ilçede müftülüklerin bulunduğunun anlatan Prof. Dr. Erbaş, “81 ilimizde 922 ilçemizde müftülüklerimiz var. Yurt dışından gelen heyetler oluyor. Her hafta 1-2 heyet geliyor. Ya da biz yurt dışına gittiğimiz zaman başkanlığımızı anlatıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı anlatıyorum. Diyorum ki ‘bizim 1003 müftülüğümüz var’ Hayretler içerisinde kalıyorlar, şaşırıyorlar. Diyorlar ki ‘bizim tek bir müftülüğümüz var’. İslam ülkeleri olsun, İslam ülkeleri dışındaki azınlık olarak Müslümanların yaşadığı yerlerde olsun başmüftülük dedikleri bir başmüftülük var. Onun organizasyonunda imamlar, müezzinler var. İşte biz Türkiye’mizin gücünü, ülkemizin gücünü Diyanet İşleri Başkanlığımızla, müftülüklerimizle hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Allah müftülerimizden razı olsun. Onlar bulundukları illerde, ilçelerde toplumumuzun her katmanına rehberlik etmeye gayret ediyorlar. Doğumundan ölümüne kadar her zaman hocalarımız toplumumuzun yanında. Bugün devletimize her yerde temsil eden tek kurum Diyanet İşleri Başkanlığıdır” şeklinde konuştu. Erbaş, konuşmasının ardından Eskişehir İl Müftülüğü yeni hizmet binasının temelini attı. (DHA)

