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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’de Hacı Adem Bircan Cami açılış programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Camilerimizi çocuklarımız ve gençlerimizle süsleyelim. Çocuk sesi duyarak kılınan namaz, çocuk sesi duymadan kılınan namazdan daha faziletlidir. O yüzden çocuklarımızı camiye gelirken ellerinden tutun getirin, alışsınlar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Adem Bircan Camisi’nin açılış törenine katıldı. Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, camilerin Allah’ın isimlerinden ‘El-Cami’ adını taşıdığını belirterek, “El-Cami isminin anlamı; ‘Yarattığı her şeyi merhametiyle kuşatan’ demektir. Rabbimizin bu ismini biz mabetlerimize, ibadet ettiğimiz mekanlara veriyoruz ki bizi de içinde kuşatsın, bütün insanları içinde toplasın” ifadelerini kullandı.

Caminin yapımında emeği geçenlerin amel defterinin kapanmayacağını belirten Erbaş, “Ölümden sonra üç kişinin amel defteri kapanmaz. Birisi ilminden istifade edilen alimler, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar, üçüncüsü hayır hasenat sahibi insanlar. Bu caminin yapımında da emeği geçenlerin hiçbirinin amel defterini kapanmayacak” diye konuştu.

‘CAMİLERİMİZ BOŞ KALMASIN’

Başkan Erbaş, “İlmin yaşı yok. Kuran kurslarımızda bazen 4,5,6 yaşında çocuklarımız da ders alıyor, 80 yaşında bir teyzemiz de ders alıyor. İhtiyaç odaklı Kuran kurslarımıza hanım kardeşlerimiz geliyorlar, vaktiyle öğrenememişler şimdi öğrensinler. Onun için camilerimizi iyi değerlendirelim, camilerimiz boş kalmasın. Camilerimizi çocuklarımız ve gençlerimizle süsleyelim. Çocuk sesi duyarak kılınan namaz, çocuk sesi duymadan kılınan namazdan daha faziletlidir. O yüzden çocuklarımızı camiye gelirken ellerinden tutun getirin, alışsınlar” ifadelerini kullandı. (DHA)

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