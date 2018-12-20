Geçtiğimiz günlerde bir de şiir kitabı çıkaracağını açıklayan Aleyna Tilki, Twitter hesabından aşk ile ilgili paylaşımda bulundu.

Tilki, “Aşkımdan her gün ölüyorum evet. Ama yalnızsam ve bu yüzden özgürsem özgürlüğüm için yeniden doğuyorum ben…” paylaşımıyla dikkat çekti

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımıyla gündem yaratmayı başaran genç popçu Aleyna Tilki, Twitter hesabından aşk ile ilgili paylaşımda bulundu.

“AŞKIMDAN HER GÜN ÖLÜYORUM!”

Geçtiğimiz günlerde bir de şiir kitabı çıkaracağını açıklayan Tilki, “Aşkımdan her gün ölüyorum, evet. Ama yalnızsam ve bu yüzden özgürsem özgürlüğüm için yeniden doğuyorum ben… Kendimi hep kendi başıma yaşattım aşk! Sen kimsin ki?” paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.