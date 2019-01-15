SON dönemde ‘Müslüm’ filmindeki performansıyla adından söz ettiren Şahin Kendirci, sosyal medyada çıkan ‘Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor’ iddialarıyla ilgili, “Aleyna’nın yaptığı işe saygım sonsuz ama böyle bir şey olması söz konusu değil” dedi.

Doğduğu ve yaşamış olduğu Adana’da kariyeri ile son dönemde hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yapan Kendirci, zor bir yaşamın içinden geldiği için devamlı çalışmaya devam edip daha güzel işler başarmak istediğini söyledi. daha 12 yaşlarındayken bir kabiliyet programına katılan ve burada şöhreti yakalayan genç şarkıcı, katılmış olduğu yarışmadan sonra dünya Ilıcalı’nın kendisine destek olmaya devam ettiğini, O Ses Türkiye çocuklar grubuna katılarak burada birincilik elde ettiğini dile getirdi. Birincilikten sonra ilk oyunculuk tecrübeni yaşamış olduğu ‘Bana Masal Anlatma’ filminden teklif aldığını vurgulayan Kendirci, “Muhteşem bir güldürü filmi olduğundan güzel tecrübeler kazandırdı. Daha sonra 2-3 sene sessiz kaldım ve medyada görünmedim. O seneler içinde yoğun bir biçimde sahne çalışmalarıma devam ettim. Geçen sene ise ihtimal de yaşamımın dönüm noktası olacak bir işin parçası olma fırsatı önüme geldi. Bir efsanenin yaşamını canlandırma teklifi geldi. Gurur duyduğum bir iş ve hiçbir zaman unutamayacağım güzel bir anı oldu” diye konuştu.

‘ÜNLÜ OLMAK DEĞİL, SANATÇI OLMAK İSTİYORUM’

Kendirci, rol almış olduğu filmde efsane olarak nitelendirdiği sanatçı Müslüm Gürses’i canlandırma talihi yakaladığı için sokakta gururla yürüdüğünü belirtti. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini bir arada yürütmek istediğini zira iki alanı da çok sevdiğini dile getiren Kendirci, liseyi açıktan okuduğunu ve kısa sürede bitirip üniversitede her iki alandan da konservatuar eğitimi almak istediğini söyledi. Günümüzde insanların aniden meşhur olup sonra unutulduğuna da değinen Kendirci, “Benim derdim meşhur olmak değil be ağabeyim. Mütevazı, saygılı, bey bir sanatçı olabilmek. Allah’a şükürler olsun hepimiz benim saygılı bir insan olduğumu da biliyor. yalnızca sanatımla değil karakterimle de takdir görmek istiyorum” dedi.

‘AĞLARKEN YAŞADIKLARIMI DÜŞÜNDÜM’

Hayatıyla alakalı sıkıntıları konuşmayı çok sevmediğini zira bazı insanların bu cins konular hakkında çok cani yorumlar yaptığını söyleyen Şahin Kendirci, 3 sene önce dayısına kız isteme töreninden dönen anneannesi, dedesi ve dayısını bir trafik kazasında kaybettiğini ve bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirtti. Kendirci, “Bu olaydan sonra bir sene annemle ilgilendik zira psikolojisi hiç iyi durumda değildi. hayalinin aniden kardeşinizi, annenizi ve babanızı kaybediyorsunuz. İşte ben de Müslüm filmindeki ağlama sahnelerinde ister istemez yaşadığım bu olayları düşündüm ve gözyaşı kendiliğinden geldi zaten” diye konuştu.

Sosyal medyada Aleyna Tilki ile aşk yaşadığına dair iddialar hakkında konuşan genç şarkıcı, şunları söyledi:

“Aleyna ile tanışmıyoruz. Yaptığı işlere saygım sonsuz. Sesini ve şarkılarını da seviyorum. ama bu şekilde bir konu söz konusu dahi olamaz. Bu cins haberlere üstelik bu yaşımda materyal edilmem beni üzüyor. zira ailem de okuyor bu haberleri. Bizim hayat şeklimizde bu yaşta bu şekilde şeyler güzel karşılanmaz. Açıkçası haberleri gördüğümde hem üzüldüm hem de çok utandım. Demek ki ilerleyen zamanlarda bu şekilde şeyler karşımıza çıkacak. Neyse ki bizi bilen biliyor.”