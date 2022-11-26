Aleyna hayata tutunamadı – 2

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Yalın Onat ERGÖR – Emre Can URAN/İSTANBUL,(DHA) – Esenyurt’ta evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan aracın çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti. Aleyna Nur Gökçe’nin acılı babası Recep Gökçe, “Çok hayalleri vardı. Bir tane katil kızımı hayattan kopardı. Çok büyük ceza vermelerini istiyorum” dedi.

Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H’nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç kız bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Aile öğle saatine kadar Aleyna Nur Gökçe’nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesini hastane bahçesinde bekledi. Zaman zaman Aleyna Nur’un yakınları ayakta durmakta zorlandı. Aleyna Nur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı, yakınları da cenaze işlemlerini halletmek üzere hastaneden ayrıldı.

“18 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ”

Aleyna Nur Gökçe’nin acılı babası Recep Gökçe, “Ne konuşabilirim, kelimeler yetmiyor. 18 gün yaşam mücadelesi verdi. Direndi, 18 gün. Yavrumun artık kalbi yetmedi. Çok hayalleri vardı. Bir tane katil kızımı hayattan kopardı. Çok büyük ceza vermelerini istiyorum. Buradan büyüklerime sesleniyorum. Değişmesi gereken kanunlar varsa değiştirsinler. Büyük ceza versinler. Sadece benim değil başkalarının ciğerini de yaktı” dedi.

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“HAYATIMIN EN ACI GÜNÜ”

Aleyna Nur Gökçe’nin ağabeyi Hakan Gökçe ise, “Sabah saat 08.10’da kalbi durmuş. Müdahale etmişler ama kalbi dayanmamış. Savcılık şu an Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. İncelemeler yapılacak. Ondan sonra cenazemizi alıp defnedeceğiz. Benim artık söyleyecek sözüm kalmadı. Hayatımın en acı günü. Sadece buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Adalette değişmesi gereken kanunlar varsa değişsin. Bu adam daha önce 20-30 yıl ceza alsa bu şekilde araba kullanmayacaktı. Ehliyetsiz, alkollü araba kullanmayacaktı. Hız sınırını ihlal edip makas atmayacaktı. Adalet yerini bulmadığı için elini kolunu sallaya sallaya bir cinayete sebep oldu. Bugün benim kız kardeşim, bundan 14 yıl önce Satı Yılmaz’dı. Yarın bir başkasının kardeşi, ablası, abisi olur. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil” diye konuştu.

BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

Sezer H. ‘nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz’a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

(FOTOĞRAF)