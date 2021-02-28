Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerde Baştarla Mahallesi Musa Ceylan Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Sevim Yavuz’a ait müstakil evde yangın çıktı. Çevredekiler, dumanları fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının çıktığı sırada evde kimsenin olmayışı olası faciayı önledi. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

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