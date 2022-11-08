“Alevi sorunu torba yasa ile çözülemez”

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Türkiye’de Alevi’leri temsil eden 8 kuruluş Meclis’in Çankaya Kapısı’nda toplanarak, torba yasayı protesto ederek Alevilerin saygınlık görmediklerini, kendilerine muhalefet edildiğini, halktan ve iktidardan varlıklarına hoşgörü ve saygı beklediklerini belirttiler.Alevi Dernekleri, varlıklarının kabul edilmesini, dışlanmamayı ve saygınlık beklediklerini beyan etti. Dernekler, inançlarına ve ibadet merkezlerine anlayış gösterilmesini talep etti.



‘Asimile Ediliyoruz’

Birçok federasyonun yer aldığı etkinlikte şu sözlere yer verildi:

“Siyasi iktidar ve AKP hükümetinin Aleviler üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin birinci yüzyılında eşit yurttaş olarak görülmeyen Aleviler, ikinci yüzyılda tamamen köklerinden koparılarak inançları yok edilmek isteniyor. AKP’nin İstanbul ve Erzurum Milletvekillerince hazırlanan ve vergi Usul kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin içerisine Cemevleri’nin aydınlatma, su ve personel giderleri gibi iktisadi ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik altı madde ilave edilerek Alevi sorunu çözülemez. Bu kanun ile Alevilerin ibadeti olan Cem ve ibadethaneleri olan Cemevlerimiz bir sorun olarak gösterilmektedir.”

‘İnancımız İnkar Ediliyor’

Kimliklerinin yok edildiğini belirten sözcüler şöyle konuştu: “AKP bu yasa tasarısı ile Alevi inancı ve kimliğini zinhar inkâr etmek ve tanımamakla birlikte üstüne üstlük kendi zihniyetine göre bir Alevilik tanımı yapmaktadır. Bu yasa ile Aleviliği Sünni geleneğin altında kültürel bir öge olarak göstermekte, inancımıza ve kimliğimize hakaret etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, Alevi halkının talepleri onlarca yıldır ortada dururken, bu yasa tasarısı ile AKP Hükümeti çözümü betonda, demir’de görmektedir. Yıllardır dile getirdiğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz,

Siyasi iktidarda artık bunu görmek, anlamak ve uygulamak zorundadır. Aleviler var, Aleviler burada ve Alevilik haktır. Bir kez daha analarımızla, pirlerimizle, dedelerimizle, yoluna sıtk-ı sadakatle bağlı çekilen onca eza ve çileye rağmen yolundan dönmeyen talipleriyle halkın meclisinin önünden haykırıyoruz eşit yurttaşlık istiyoruz.”

Değerlerimize Dokunmayın

Konuşmacılar şöyle devam etti: “İnancımız, 72 millete bir nazarla bakan ocak sistemi ile rıza ilişkisidir. Yolumuz, rızalık üzerine yürür. İnancımızın sınırları, kanunlar ya da kararnameler ile değil toplumsal rızalık esasıyla kendini ifade etmiştir. Bu yönüyle torba yasa yaklaşımı inancımıza saygısızlık olduğu gibi, ocaklarımıza kayyum atamaktır. Kabul etmiyoruz. Yol bir sürek binbir diyen inancımız her inancın içerisindeki hakikat arayışına kıymet verir, kıymet bilir. Devlet bu kıymet de adalet şirazesi ile ancak mana bulabilir. Bugün kutuplaştıran, ayrıştıran, şiddet dili ve politikaları topraklarımızda derin ayrışmalara sebep olacak hırslar barındırıyor. Bu duruma ancak vicdan ile karşı durabilir. Bir birine hürmet ile yol bulabiliriz. Hakkımızdır ki inancımızın kök değerlerini yok edercesine zulme varan bu imha yasasını kabul etmiyoruz. Ocağımıza, inancımıza dokunmayın.

Biz Aleviler Cemevlerimizde, Cem ibadetimiz ile birbirimize niyaz olur, görür, görülürüz. Bin yılların birikimi inanç gerçeğimiz bu şekilde yaşamış ve yaşamaktadır. İnancımız, El Ele-El Hakka düsturu ile rıza temelinde Hak ile Hak olmak gerçeğidir. Bu mana bağı ile her varlık birbirine niyazdır. Kimsenin inancını ve ibadethanesini tarif etmeyeceğimiz gibi, kimse de bizim inancımızı ve ibadethanemizi tarif edemez. İktidar Sunni – Hanefi inancına biz Alevileri de ekleme amacındadır. Biz tarif ve tahrif etmediğimiz gibi, bizlere de tarif ve tahrifi kabul etmiyoruz. Ve tekrar tekrar ifade ediyoruz. Cem ibadetimiz, cemevleri ibadethanemizdir.”