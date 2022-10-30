Alevi kanaat önderlerinden ‘Elif Ana’, ölümünün 31’inci yıl dönümünde anıldı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ALEVİ Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 31 yıl önce vefat eden ve ‘Elif Ana’ olarak bilinen Alevi kanaat önderlerinden Elif Sungur’u anma etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Kurt, Alevilerle ilgili maddelerin de olduğu torba teklifle ilgili mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkan yardımcıları ve grup başkanlarıyla görüştüklerini belirterek, “Grup başkanları, genel başkan yardımcıları, herkes kendi siyasi parti liderine söyleyeceğini ve TBMM’ye geldiğinde bu yasanın belki de çekileceğini söylediler” dedi.

Yardımseverliği ile tanınan ve ‘Elif Ana’ olara bilinen Elif Sungur, Pazarcık’ın Akdemir Mahallesi’ndeki türbesinde ölümünün 31. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı. Anma etkinliğine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayı vatandaş katıldı.

Etkinlikte Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile etkinliğe katılanlar Elif Ana’nın türbesini ziyaret edip dua etti. Programın açılış konuşmasını yapan Elif Ana’nın torunu Asef Soğan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

‘ELİF ANA’NIN EKTİĞİ SEVGİ VE KARDEŞLİK TOHUMLARI YEŞERDİ’

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise İslamiyet ve Ehlibeyt Kültürü’nün sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı hep öne plana çıkardığını, Elif Ana’nın da Ehlibeyt’in muhabbetini ve dayanışmasını simgeleyen en büyük örneklerden biri olduğunu söyledi. Coşkun, “Elif Ana, hayatı boyunca sevgi, barışı ve huzuru insanlara öğütlemişti. Bu özelliği sayesinde insanın teveccühüne mazhar olan Elif Ana’yı farklı şehirlerden Anadolu’nun her yerinden insanlar ziyaret edip mezarı başında anıyor. Bölgede kardeşlik hukukunun pekişmesine en büyük desteği veren Elif Ana’nın ektiği sevgi, barış ve kardeşlik tohumlarının yeşermiş olduğunu bugün etkinliğe katılan hazırundan anlıyoruz ve bu durumdan ziyadesiyle memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

‘ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN 20’NCİ YÜZYILDAKİ SİMGESİ HALİNE GELMİŞTİ’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Elif Ana’nın köydeki kısıtlı yaşamına rağmen etrafında hoşgörü, iyilik, yardım ve ışık saçan biri olduğunu belirterek, “Onun, mütevazı yaşantısıyla Alevi Bektaşi kültürünün 20’nci yüzyıldaki simgesi haline gelmiş önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etmek istiyorum. Örnek kişiliği ve insan sevgisiyle Mevlana’dan Hz. Yunus’tan ve Pir Sultan Abdal’dan bu yana bin yıllık birliğimizin damarlarını teşkil eden önemli biz çizginin ismiydi o. Yardımseverliği, cömertliği ile sadece Akdemir Pulyan değil, bölgemizin saygısını ve hürmetini kazanmış Elif Ana’yı rahmetle anıyoruz” dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da Elif Ana’nın Alevi toplumunun manevi annesi ve kanaat önderlerinden olduğunu, insanlara yardımseverliği ile ün salan, bilge kişiliğiyle bilinen, bölgesinde saygın bir yere sahip çok güzel bir insan olduğunu söyledi. Elif Ana’nın en önemli özelliğinin misafirperverliği olduğunu ifade eden Yılmazkaya, Alevilerle ilgili maddelerin de olduğu torba teklifle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmazkaya, şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz en son Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulması Alevi yurttaşlarımızın inanç ve ibadetini bir kültüre indirgeyen bir anlayış haline getirilmeye çalışması kesinlikle kabul edilemez. İktidar, Alevilere bir inanç topluluğu olarak değil, kültürel bir topluluk olarak görüyor ve bu şekilde yeniden tanımlamak, dizayn etmek istiyor. İktidarın Alevi açılımı demokratik olmadığı gibi Alevi inancını yok sayan bir hamleden ibarettir. Cemevlerinin ihtiyaçlarının, taleplerinin karşılanması, yeni cevemevlerinin inşasının yapılmasına gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında merkezi hükümetin üzerine düşeni en iyi şekilde yaması bu toprakların kadim kültüründen olan Alevi Bektaşi yurttaşlarımıza olan zaten bir borcudur. Cemevlerinin yasal bir statüye sahip olmadığı, ibadethane olarak kabul görmediği sürece de iktidarın atacağı hiçbir adım karşılık bulamayacaktır.”

‘ALEVİLER BİR TORBAYA SIĞMAZ’

Etkinlikte konuşan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt da Elif Ana’nın tüm insanları kucaklayan bir insan olduğunu söyledi. Mecliste Alevileri de ilgilendiren yasayla ilgili de konuşan Kurt, bir toplum hakkında karar verilirken vicdanı elden bırakmamak gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Atılan adım iyi midir? İyidir, iyi bir niyettir. Konuşulsa, danışılsa, haldaş olunsa daha iyi olur. Biz Alevi kurum başkanları 2 gün önce TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkanları, grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcılarıyla konuştuk. Şunu söyledik, ‘Aleviler bir torbaya sığmaz. Yapmayın etmeyin, bu torbadan çıkarın. Anayasal güvence altına alınan, yeniden yapılan, yeniden yaptırılan, tüm muhatapların masada oturduğu, siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı, akademisyenlerin katıldığı, anayasa profesörlerinin katıldığı, bizlerin bulunduğu ve bu kanayan yaranın tamamen neşter atılıp hicranının döküldüğü, şarkısının yapıldığı, bir daha konuşulmama süreci içerisinde gelin hep beraber bunu çözelim’ dedik. Grup başkanları, genel başkan yardımcıları, herkes kendi siyasi parti liderine söyleyeceğini ve TBMM’ye geldiğinde bu yasanın belki de çekileceğini söylediler.”

Konuşmaların ardından Alevi dedeleri ve ozanları sazlarıyla deyişler söyledi, etkinliğe katılanlar da semah döndü.

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