‘Alev avcısı melekler’e zorlu eğitim

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine yeni katılan 6 kadın itfaiyeci göreve başladı. ‘Erkek mesleği’ diyenlere inat itfaiyeci olmaya karar verdiklerini belirten kadınlar, zorlu bir oryantasyon eğitimi alıyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirip, kimi de itfaiye şehidi babasının yolundan giden kadın itfaiyecilerin tek amacı, hayat kurtarmak ve kadınların her mesleği yapabileceğini kanıtlamak.

İtfaiyecilik Bölümü ve Sivil Savunma Meslek Yüksek Okullarından mezun olan 100 itfaiye eri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda göreve başladı. Zorlu sınavlar ve mülakattan başarıyla çıkan 6 kadın itfaiyeci de erkek meslektaşlarıyla birlikte oryantasyon eğitimi alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ndeki kadın itfaiyeci sayısı yeni erlerin katılmasıyla 21’e yükseldi.

ZORLU EĞİTİM SÜRECİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu’nda mesailerine başlayan kadın itfaiyeciler, teknik itfaiye eğitimi, ekipman kullanımı, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı gibi genel itfaiyecilik faaliyetleri konusunda eğitimler alarak görevlerine hazırlık yapıyor. Eğitimleri sırasında gösterdikleri başarıyla göz dolduran kadın itfaiyeciler, kadınların her mesleği yapabileceğini söyledi.

‘ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU’

İnsan hayatı kurtarmanın kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Betül Erdal (22), “Çocukluğumdan beri insanların ve hayvanların hayatına dokunmak ve onlara yardım eli uzatmak istemiştim. Bu mesleği seçmemde ve ilerlememde en büyük sebep bu oldu. Herkesin kaçtığı yere siz giriyorsunuz, siz müdahalede bulunuyorsunuz. Sınavlar sonucunda hayallerim gerçek oldu ve Antalya İtfaiyesi’nde çalışmaya başladım” diye konuştu.

‘Kadından itfaiyeci olur mu hiç, hortum taşımak kolay mı’ tarzında çok söylem duyduklarını ama mesleğin güçlüklerinin üstesinden gelebileceklerini ifade eden Seda Özyurt (23) ise, “Üniversitede itfaiyecilik bölümü mezunuyum, çocukluğumdan beri hayalim insanların hayatını kurtarmak. İki haftadır erkek meslektaşlarımızla aynı eğitimleri alıyoruz. Canımızı feda edercesine bu eğitimleri yapıyoruz. Başta bizlere ‘Bu mesleği yapamazsınız, hortumları kaldıramazsınız’ diyenler çok oldu. Ama biz hiçbirini dinlemedik. Kadınlara bir şans tanıdığı için ve bizim gücümüzü hafife almadığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BABA MESLEĞİNİ TERCİH ETTİ

Baba mesleğini tercih ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda itfaiye eri olarak göreve başlayan Nurhan Erol da, “Babam itfaiye şehidi. Onun meslek hikayeleriyle büyüdüm, o nedenle baba mesleğini tercih ettim. Güçlü olduğumuza inanıyoruz. Erkek meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mücadele verip Antalyalılara hizmet vereceğiz” dedi.

‘HORTUMU BİLE TAŞIYAMAZSIN’

Seher Özdemir ise meslek seçimlerindeki önyargıdan yakındı. Merve Nurtoy da “Büyüklerimizden, arkadaşlarımızdan hatta hem cinslerimiz bile çok tepki gösterdi. ‘Erkek işi yapamazsın, yangına gitmek kolay mı o hortumu taşımak kolay mı, oturun evinizde’ diye. Ama biz oturmadık, kadının her işi yapabileceğini göstermek için çalıştık ve buradayız” diye konuştu.

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