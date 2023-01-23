Alev alev yanan ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de alev alev yanan ahırdaki 6 büyükbaş hayvan, son anda kurtarıldı.
Merkeze bağlı Otluoğlu köyünde Sefer Akbulut’a ait evin yanında bulunan ahırda saat 06.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, ahşap ahırı sardı. Aile, ahırdaki 6 büyükbaş hayvanı hemen dışarı çıkararak kurtardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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