Alev alan kamyonete TOMA’lı müdahale

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da seyir halindeyken alev alan kamyonete, Toplumsal Müdahale Aracı ile (TOMA) müdahale edildi.

Uğur Mumcu Bulvarı’nda saat 12.30 sıralarında Ümit Tuna’nın kullandığı 35 DE 1285 plakalı kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Kamyoneti yol kenarına çeken Tuna, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA, alevlere müdahale etti. Trafik ekiplerinin de desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonetin motor kısmı zarar gördü. (DHA)

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