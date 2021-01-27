Alemdar Gemisi, 100’üncü yılda anıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı’nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ve milli mücadele döneminde üstün başarılar gösteren Alemdar Gemisi’nin Ereğli’ye gelişinin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Alemdar Zaferi’nin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ilk program, Süleymanlar Mahallesi’ndeki Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu’ndaki ikinci programa geçildi. Karadeniz Bölge Komutanlığı adına Deniz İstihkam Üsteğmen Gökay Hasanoğlu, konuşma yaptı. Üsteğmen Hasanoğlu, milletlerin kaderini değiştiren önemli olaylar ve saatler olduğu gibi, tarihin akışını değiştiren olaylara ev sahipliği yapan mekanların da tarihin konusu içinde anılmayı hak ettiğini söyledi. Alemdar Gemisi’nin de bu anlamda Türk denizlik tarihinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Hasanoğlu, ilk deniz şehidi Recep Kahya ve gerçekleştirilen mücadeleyi şöyle anlattı:

“Alemdar’ın Milli Mücadeleye katılmasına ve tarih yapraklarına altın harflerle yazılmasına yol açan olaylar, Osmanlı nakliye gemisi Tirimüjgan’ın Kızılırmak ağzında karaya oturması ve Alemdar’ın onu kurtarmakla görevlendirilmesiyle başlamıştır. Fakat bir ihbar sonucunda Zonguldak’ta bulunan Fransız C27 Motor Gambotu, Baba Burnu açıklarında Alemdar’ın yolunu keserek zaptetmiş, Zonguldak Limanağzı’na demirleterek tüm silahlarına el koymuştur. Yalnızca Süvari ve Çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştur. 27 Ocak 1921 günü, gemide bulunan 6 Fransız asker eşliğinde ve C27 motor gambotu refakatinde İstanbul’a hareket etmiştir. 2. Kaptan, Güverte Üsteğmeni Ali Dursun’un ’21 Türk, 6 Fransız’a esir olamaz’ sözüyle heyecanlanan plan sonucunda, Ereğli’nin 10 mil açığında kendi arasında kargaşa çıkartıp kumandayı tekrar ele aldı ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli’ye dönüş yapmayı başardı. Bu sırada olayı fark eden C27 gambotu, Alemdar’a ateş açmış, çatışma seslerini Ereğli’den duyan halk, sahilden ve denize açılan sandallardan yaklaşık 200 kişilik bir grupla C27 gambotuna yaylım ateşi açmış, geminin açığa kaçmasını ve Zonguldak’a geri dönmesini sağlamıştır.”

BİRÇOK ÖNEMLİ GÖREVDE BULUNDU

Üsteğmen Hasanoğlu, Alemdar gemisinin tekrar kaçırılmasını önlemek amacıyla mürettebat tarafından bir miktar su aldırılarak karaya oturtulduğunu ve bu sırada çıkan çatışmada serdümen Recep Kahya’nın kalbinden vurularak İstiklal Savaşı’nın ilk deniz şehidi olduğunu anlatarak, “Bu olayın sonucunda Alemdar Antlaşması imzalandı. Alemdar’ın milli mücadelede birçok önemli görev yapmıştır. Birçok çeteyi yakalama görevini başarıyla ifa etmiştir.” dedi. Program, müzik dinletisiyle sona erdi.

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