Aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini ekleyen mor-beyazlılar rakip tanımıyor KEÇİ BODRUM’DAN HASARSIZ ÇIKTI

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YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Ligin 21. haftasında deplasmanda Bodrumspor’u 2-1 mağlup eden Keçiörengücü, üst sıralarda kalıcı olmak adına çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Lider Eyüpspor’un, yakın rakibi Samsunspor’a evinde beklenmedik bir skorla 4-1 yenilmesiyle aradaki puan farkının azalması, zirve mücadelesini iyice kızıştırdı. Keçiörengücü de bu mücadelenin içinde yer alarak iddialı rakipleriyle büyük bir azim ve hırsla başabaş bir uğraş veriyor. Bodrumspor karşısında etkili ve tempolu bir futbol ortaya koyan Başkent ekibi, Melih İnan ile 1-0 öne geçtikten sonra Kenan Özer’in penaltı golüne engel olamadı. Ancak, Bekir Karadeniz son sözü söyleyerek maça noktayı koydu ve karşılaşma 2-1 Keçiörengücü’nün zaferiyle sona erdi.

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu belirterek, gösterdikleri üstün mücadelelerinden dolayı takımı kutladı. Maçın önemine dikkati çeken Yılmaz, “İyi bir zeminde, iyi bir havada galibiyeti hak edecek çok iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı kutluyorum. Rize maçında görmüş olduğumuz eksiklikleri, hafta içerisinde irdeleyip bu hataları gidermeye çalıştık. Bu maçta da hataların oldukça giderildiğini gördük iyi bir futbolla rakibimiz Bodrumspor’dan 3 puan aldığımız için mutluyuz.” diye konuştu.

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