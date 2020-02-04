-Suriye rejim güçleri, Rusya’nın izni olmadan böyle bir saldırıyı yapamazdı. Dolayısıyla 8 şehit vermemize yol açan saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerini derinden sarsacaktır.

-Türkiye’nin, Rusya’nın verdiği sözlere, yaptığı anlaşmalara güvenmesi artık söz konusu değildir. Ciddi bir güven bunalımı oluşmuştur.

-Rusya’dan aldığımız S 400 hava savunma sisteminin kurulması ve kurulsa bile çalıştırılması şimdi eskisinden de zor bir hale gelmiştir.

-Türkiye bir yandan dostluğa ihanet eden Rusya, diğer yandan her fırsatta bizi arkamızdan vuran müttefikimiz ABD’nin arasında kalmıştır. Ancak, yaşanan son olay, Türkiye ile ABD ilişkilerinde belli bir düzelme sağlayabilir.

-“Esad rejimiyle masaya oturmalıyız” diyen muhalefet partileri, bu söylemlerini revize etme ihtiyacı duyacaktır. Esad rejimi sona ermeden Suriye’de kalıcı bir barışın sağlanamayacağı net bir biçimde ortaya çıkmıştır.

-İdlib kentinden sınırımıza doğru göç hareketi hızlanacaktır. 4 milyon mültecinin yarattığı sorunlarla boğuşan iktidarın, bu yeni göç dalgasını ülke topraklarını açarak değil sınırda kuracağı geçici konutlar ve çadırlarla karşılaması olasıdır.

-Suriye topraklarındaki askerlerimiz ile Suriye rejim güçleri arasında yeni çatışmalar çıkması sürpriz olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında son derece dikkatli olunmasında yarar vardır.

-Oluşan yeni tablo, Türkiye’nin Libya’daki işini de zorlaştıracaktır. Libya’da Türkiye meşru hükümetin yanında yer alırken Rusya, bu hükümeti devirmeye çalışan Hafter güçlerini desteklemektedir. Yani, Rusya, orada da Türk askerine karşı Hafter’i harekete geçirebilir.

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Son söz olarak şunu söyleyebilirim:

“Büyük devletlerle ilişki kurmak ayıyla yatağa girmeye benzer” diyen İsmet İnönü bir kez daha haklı çıkmıştır.