Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ’lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın 1 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptıı açıklamada KOBİ’leri ilgilendiren Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın 1 Ocak itibariyle devreye gireceğinin müjdesini verdi. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun” 

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