Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra tepki göstermeyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için “enflasyon burada Bakan nerede” diye soru yöneltmiştik. Bakan, 48 saat sonra açıklamalarda bulunmuş.

Demişler ki, eğer gıda fiyatları aynı kalsaymış, enflasyon yüzde 18.85 oranında olurmuş. Aylık binde 43, yıllık bir buçuk puanlık gerileme ne kadar anlam taşıyor bilemeyiz ama Bakan için bu önemli ki oturup hesaplanmış. Belki de bu hesap yapıldığı için değerlendirmeler gecikmiştir. Bakana göre gıdadaki bu minik rakamların sorumlusu spekülatif eylemler.

Her zaman soruyoruz kim bu spekülatifçiler? Kim bu etiket arsızları, gıdaanarşistleri, teröristleri, enflasyon azdırıcıları, enflasyona yardım ve yataklık yapanlar, bilerek veya bilmeyerek enflasyon suç örgüne üye spekülatif eylem hazırlığında olan halk düşmanları?

Son iki ayda işe kuru soğancılarla başlandı, bakıldı ki bunların pek bir suçu yok, bu defa zincir marketler hedefe alındı. Bu hafta da hal komisyoncuları. Her üç gündür zabıtadan, maliyeden baskın üzerine baskın yiyorlar. Gelecek haftanın gıda anarşistleri sıralamasında bakalım kimler var?

Bakan Albayrak’ın düzenlediği toplantıda gazetecilerin hiç biri de kalkıp, gıdadaki ve diğer ürünlerdeki bu artışların sonbahardan buyana yaptığı zamların etkisi var mı, dahası acaba bu zamlar yapılmasaydı enflasyon kaç olurdu diye sormamış.

Vatandaş bağıra bağıra gelen gıda enflasyonun altında ezilirken, halen önlemler alacağız açıklaması yapılıyor. Son beş ayda topyekun mücadele programı dışında enflasyona yönelik doğrudan bir önlem var mı? Her gün “güçlü adımlar atacağız, önemli kararlar alacağız” vaatlerinden başka bir şey duymadık.

Şimdi de gelecek hafta bir şeyler yapılacakmış, bekleyelim görelim neymiş bu önemli ve güçlü adımlar? Bakan bunun ipuçlarını veriyor. Seracılık yatırımları hızlandırılacakmış, belediyelerle satış mağazalarının açılması için çalışmalar yapılacakmış.

Arkadaş seracılığı anladık da bu belediye tanzim satış merkezleri kim, ne zaman nerde açacak? Belediyeler 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor, adaylar oy için kapı kapı dolaşıyor, bunları bırakıp durun bir mağaza açıp gelelim mi diyecekler?

Sokak dolaşıp boş dükkan bulacaksın, rafları yerleştireceksin, çalışanları ayarlayacaksın, nereden baksan en az iki ay ister bu işler. Diyelim açıldı, ürünler nasıl gelecek? Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi gidip Ayaş’tan domates, Beypazarı’ndan tarhana bulacak, getirip satacak. Peki, başka zamanlarda domatesi nereden alacak? Artı, belediyeler bu işten biraz para kazanmayacaklar mı? Sıfır karla ürün satacaklarsa işletme giderlerini kim karşılayacak? Belediyelerin işletme diye kurduğu ve neredeyse hepsi zarardaki işletmelerine yenisi eklense enflasyon ne kadar düşer acaba?

DÖVİZ TAHVİLLERİ NE OLDU?

Bakan Albayrak diğer güncel konuları da detayına inmeden geçiştirmiş. Ama şu vatandaşa yönelik çıkarılan, ilgi az olunca kurum ve kuruluşlar olarak da genişletilen, iki defa uzatılıp 1 Şubat’ta sona eren döviz ve altına bağlı getirisi az olan kağıtlara ne kadar para bağlandı diye sorulmamış. Hüsran mı başarı mı, merakla bekliyoruz bunun cevabını.