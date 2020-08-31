Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kötümser tabloların aksine, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter’daki hesabından, GSYH sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, “Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2’nci çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli. Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim. Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz” dedi.