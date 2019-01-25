Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen Ekim ayında enflasyonla topyekun mücadele programını açıklarken devlet tarafından yıllardır ödenmeyen KDV iadelerin bu yılın başlarında ödenmeye başlanacağını duyurmuştu.

Bakan, başvuruların 10 iş günü içinde sonuçlandırılacağını ve hak edişlerin yarısının sorgulanmadan ödeneceğini belirtmişti.

Yaklaşık 200 milyar lira olduğu tahmin edilen KDV’lerin ödeneceği haberi piyasalara umut olmuş, en azından yarısının geleceği beklentisi heyecan yaratmıştı.

Konu, en son TOBB’un düzenlediği 10. Ekonomi Şurası’nda tekrar gündeme gelmiş, iş dünyası, ödemelerin nakit olmasa da en azından teminat isteyen işlerde kullanılmak üzere tahvil olarak veya mahsuplaşarak örneğin vergi borçlarına veya diğer kamu alacaklarına karşı tahsil edilmesini talep etmişti.

KDV iadelerin için gün sayılırken iş yine çıkmaza girdi. İş dünyasını “ödememeye başlayacağım” diye umutlandıran Bakan, şimdi ise, “KDV iadeleri basit bir konu değil. Önce rakamlarla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor” diyerek çark ediyor..

Arkadaş, hesaplanmayacak ne var? Yapılan işlemler arşivlerde, kayıtlarda duruyor. KDV tutarları belli, alacak şirketler belli. Zaten ilk açıklamalarda “sorgulamadan yarınsı ödeyeceğim” diyerek eksik fazla ödemelerde ihtiyatlı davranılacağı mesajı verilmişti. Ama şimdi, “hesap kitap yapmamız lazım” deniliyor.

KDV’LER NEREDE?

“Ödeyeceğim” açıklamasını yapıldığı günlerde “müjdeler olsun, bankalardan kredi almakta zorlanan şirketler bu parayla nefes alacak, piyasalar rahatlayacak, yaşa, varol” diyenler bugün ne diyecekler acaba? Örneğin, bu işin peşinden yıllarıdır koşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu?

Biz, bu ödemelerin yakın zamanda yapılmayacağını belirtmiştik. Gerekçesi basit:. nereden bulanacak bu kadar para? Borçlanarak mı yoksa zamlarla mı?

Devlet almış KDV’leri, tutup harcamış. “Gün gelir ben bunları geri ödeyeceğim” diye bir fonda tutacak hali yok ya. Tutsa ne olacaktı ki? Buradan da alıp bir yerde kullanacaktı. Tıpkı geçmişteki konut yardımı kesintileri gibi. Güya bir fonda birikecekti, Fonda bir kuruş olmadığı görüldü.

Bugün için, olası bir deprem zararlarında kullanmak üzere toplanan ve iletişim üzerinden kesilen paralar gibi. Kim bilir hangi borca gitti, gidiyor?

İşsizlik fonunda biriken yaklaşık 130 milyar lira da bankaların, Hazine’nin kağıtlarında. Bunları da nakte çevirmek istediğinizde ara ki para bulasın.

Bütçede tasarruf, mali disiplin kelimelerini ağzından düşürmeyen, vatandaşın devlete olan yüz liralık borcunun bile peşine düşen, trafik cezaları, sigara baskınlarıyla yeni gelir elde etmeye çalışan bir ekonomi yönetimin KDV iade ödemelerinde çark etmesin de ne yapsın?

O zaman ya ödeyeceğim sözünün arkasında duracaksınız ya da böyle net bir şekilde konuşmayacaksınız.



Böylesine çark edişler, U dönüşleri, bir türlü giderilemeyen “güven” konusundaki endişeleri, kaygıları ve belirsizlikleri artırmaktan başka bir şeye yaramıyor.

İşin özü; yaz KDV’yi tahtaya, kalsın başka bahara. Tüm iş dünyasına geçmiş olsun.