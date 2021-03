Albayrak Grubu’ndan Pınarhisar Belediyesi’ne yerli ve milli süpürge aracı

Ali Can ZERAY/ PINARHİSAR (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Pınarhisar İlçe Belediyesi’nde, Albayrak Grubu bünyesindeki Kademe A.Ş. tarafından yüzde 80 yerli ve milli kaynaklarla üretilen 2 yol süpürme ve 1 kanal temizleme aracı, düzenlenen törenle hizmete alındı. Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, “Bu makinelerimiz daha önce Türkiye’ye ithal ediliyordu, yüzde 80 ve üzeri yerli üretim gerçekleştiriyoruz. Artık motoruna kadar yerli üretiyoruz. Tamamını da inşallah yerli üretmeye başlayacağız” dedi.

Albayrak Grubu bünyesinde, Konya’daki Kademe A.Ş. tesislerinde yerli ve milli kaynaklarla üretilen araç üstü ekipmanlara ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak Pınarhisar Belediyesi için üretilen 2 AGA 2100 hidrostatik vakumlu kompakt yol süpürme aracı ile 6 bin litrelik kanal temizleme aracı düzenlenen törenle teslim edildi. İthal rakiplerine oranla yakıt ve yedek parça imkanı giderleri ile yüzde 60’lara kadar tasarruf sağlayan araçlar, hem ekonomik hem de yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin önceki yıllarda Avrupa ve Amerika’dan ihraç ettiği ürünlerin artık Kademe A.Ş.’nin Konya tesislerinde üretilmesiyle ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanıyor. Avrupa ve Amerika’daki rakiplerin sattığı fiyatın 3’te 1’ine, Albayrak Grubu tarafından üretilip satılan araçlar, Ortadoğu ve Asya’da bulunan 45 ülkeye de ihraç edilerek, ülke ekonomisine önemli oranda döviz girdisi sağlarken sektördeki pazarını da her geçen gür artırıyor.

Araçların teslimi için ise Pınarhisar Belediyesi önünde düzenlenen teslim törenine Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, kurum müdürleri ve çalışanları ile Kademe A.Ş. Bölge Yöneticisi Enver Demir katıldı.

‘YERLİ VE MİLLİ OLAN ÜRÜNLERİ SATIN ALMAK ÖNCELİKLİ TERCİHİMİZ’

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yerli ve milli ürünlerin öncelikli tercihleri olduğunu belirterek, “Bugün itibarıyla Pınarhisar Belediyesi olarak ‘AGA 2100’ modelinde Kademe AŞ’nin ürettiği yol süpürme araçlarını teslim aldık. Daha önce de Kademe A.Ş.’den araç almıştık ve o araçlardan çok memnun kalmıştık. Yerli ve milli olan ürünleri satın almak öncelikli tercihimiz. Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu milli ve yerlilik noktasındaki çağrısına bizler de Pınarhisar Belediyesi olarak katılarak şu anda filomuzu genişletmek kapsamında gayret sarf ediyoruz. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

‘YÜZDE 80 VE ÜZERİ YERLİ ÜRETİM’

Avrupa’dan ithal edilen ürünlerin, Türkiye’de yüzde 80 ve üzerini yerli ve milli ürettiklerini belirten Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, “Bu makinelerimiz daha önce Türkiye’ye ithal ediliyordu, yüzde 80 ve üzeri yerli üretim gerçekleştiriyoruz. Bundan 3 yıl önce bu makinelerimiz ithal ediliyordu. Artık motoruna kadar yerli üretiyoruz. Tamamını da inşallah yerli üretmeye başlayacağız. İşlemsel olarak baktığımızda Avrupa’da üretilen araçlarla aynı özelikte olduğunu söyleyebiliriz. Öncesinde bu milli bir servet. Neredeyse sattığımız ve mal ettiğimiz fiyatlar üzerinden Avrupa fiyatı, 2 buçuk kat üzerini buluyordu ve bu paramız yurt dışına kaçıyordu. Şu anda paramız çok şükür hem Türkiye’de kalıyor hem milli servete hem de belediyelerimize faydası var. Yedek parça fiyat anlamında aynı maliyetlere katlanılıyordu şu anda çok şükür ülkemiz bunların tamamından kurtuldu, tüm sermayemiz milli ve yerli olarak ülkemizde kalıyor” diye konuştu.

‘YERLİ VE MİLLİ 60’A YAKIN ARACIMIZI BELEDİYELERİMİZE TESLİM ETTİK’

Konya’da Kademe A.Ş.’de üretilen 60’a yakın yerli ve milli süpürme aracını farklı belediyelere teslim ettiklerini ifade eden Albayrak, “Kademe A.Ş., 2010 yılından bu yana faaliyet göstermekte. Bu yol süpürme makinelerimizden 60’a yakın belediyemize teslim ettik. Her yıl için 100 adet satışımız olmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, süpürme araçlarının anahtarlarını Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Atalay’a teslim etti.

