ALAYLI SİYASET AKADEMİK SİYASET KADAR DEĞERLİDİR

İyi Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Fatih Koca,” Gençlerin siyasete girme aşaması gençlik kolları olmalıdır. Çünkü gençlik kollarında mücadele var. Gençlik kollarının tozunu yutmadan alaylı bir siyasetçi olunamaz. Akademik anlamda herkes üniversite sıralarında her şeyi öğrenebilir. Fakat ülkemizde yapılan alaylı siyasette akademik anlamda yapılan siyaset kadar değerlidir” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Ülkemizde yapılacak olan genel seçimlere az bir süre kalmasından dolayı tüm siyasi partiler çalışmalarını artırmaya başladı. Siyasi partilerin genel başkanları vatandaşlara ulaşmak için Türkiye’yi dolaşmaya başlarken, bir yandan da partilerinin teşkilatlarıyla yakın ilişki içerisindeler. Sekiz ay sonra yapılacak genel seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan, yaklaşık 6 milyon gencin oyunu almak için siyasi partilerin gençlik kollarına büyük görev düşüyor. Bu bağlamda İyi Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Fatih Koca ile hem Ankara’ya dair hem de Türkiye’deki gençlik siyaseti üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Kendinizi Tanıtabilir Misiniz?

Fatih Koca: 1994 yılında Ankara’da dünyaya geldim aslen Çorumluyum. Lisans eğitimimi Bülent Ecevit Üniversitesi işletme bölümünde tamamladım halihazırda Karabük Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Varlığının yegâne temelinin ne olduğu hususundaki bilinci yitirmemiş bir Türk genci olarak İyi Partiye katıldım. Partimizin kurulduğu günden bu zamana kadar parti içinde çeşitli görevlerde bulundum. Son 18 aydır da Ankara Gençlik Kolları başkanı olarak görevimi ifa etmekteyim.

Siyasete Nasıl Başladınız?

Fatih Koca: Türk siyasetinin bir çıkmazda olduğunu ve insanların yeni bir umut aradığını gördüm. Aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenebileceği, dürüst, ilkeli, liyakatli bir lider arayışı içerisinde olduğunu düşündüm. Bende bir Türk genci olarak kayıtsız kalamadım. Bende elimi taşın altına koymayı istedim ve İyi partili kadrolarla tanıştım. Tanıştığım o günden bu zamana kadar “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” ilkesiyle İyi Parti’de memleketimizin geleceğine ışık olmak için siyaset yapıyorum. İyi Parti kurulduğu zamandan itibaren beni hiç şaşırtmadı. Türk siyasetinde kendi alanlarında en iyi işi yapan, memleket sevgisini gönüllerinden hisseden arkadaşlarımla birlikte İyi Parti’de bulunmaktan dolayı çok gururluyum.

İyi Parti’nin Gençlik Kollarını Önemli Kılan Unsurları Nelerdir?

Fatih Koca: Bizim en önemli gücümüz çalışkanlığımızdır. Sorun teşkil eden her konuya hassasiyetle yaklaşıp bu sorunlara gece gündüz demeden çalışmamızdır. Aynı zamanda da cesaretli olmamızdır. Yaşadığımız siyasal iklim, vatandaşlarımızın muhalefet yapmaya korktuğu bir dönem. Biz burada vatandaşlarımıza nefes olmak ve cesaret göstermek için bir gün bile geri atmadan bu mücadeleyi başlattık. Bu yolda bir nefer olarak diğer siyasal partilere örnek olduğumuzu da düşünüyorum. İyi Parti olarak kurulduğumuz zamanda kısa dönem içerisinde teşkilatlanma hızımızı ve güçlü olduğumuzu herkes gördü. Vatandaşlarımız ise bize güvendiğini girdiğimiz ilk seçimde verdiği oylarla gösterdi. Gece gündüz demeden “Ben bu yolda gençler olmadan yürümem” diyen Sayın Genel Başkanımız Meral Akşaner ile birlikte genç siyasetçiler olarak çalışıyoruz. Bana göre Türk siyasetinin bu zamana kadar görmüş olduğu en çalışkan lideri Meral Akşener’dir. Çünkü genel başkanımız hiç durmadan tüm Türkiye’yi gezip vatandaşlarımızın dertlerini dinlemekle kalmayıp, ev ziyaretleri de gerçekleştirmekte kelimenin tam anlamıyla kapı kapı dolaşmakta halkla bütünleşmektedir.

İyi Parti Ankara Gençlik Kolları Olarak Çalışkanlığınızı Neye Borçlusunuz?

Fatih Koca: Öncelikle ekibime teşekkür ediyorum. Çünkü ekibimin çalışkanlığı ve azmi çok farklı bir noktada. Bizler ülkemize nefes olmak, ülkemizin yaşadığı çıkmazdan çıkartmak istiyoruz. Bu yüzden de her zaman sahadayız, her yerdeyiz. Bulunduğumuz görevden dolayı gençlere daha çok dokunma şansı yakalıyoruz. Temas ettiğimiz her genç yaşadığı sıkıntıları bizlere çok rahat anlatabiliyor. Çünkü bizim sıcaklığımızı ve samimiyetimizi gördüğünde bizimle birlikte siyaset yapmak, bizimle birlikte sahada bulunmak ve ülke sorunlarına çözüm üretmek noktasında birlikte hareket etmek istiyor. İyi Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı olarak benim başkanlığını yaptığım on sekiz aylık dönemde 250’den fazla projeye imza attık.

Hayata geçirip unutamadığınız projeler nelerdir?

Fatih Koca: Bizim ilk yaptığımız projelerden bir tanesi ‘Emanetiniz Bizimle Güvende’ projesidir. Gençler olarak girdiğimiz sınavlarda yanımızda götürdüğümüz eşyaları birilerine vermek zorunda kalıyoruz. Bizde sınava giren arkadaşlarımıza İyi Gençlik olarak emanetçilik yapıyoruz ve emanetlerine sahip çıkıyoruz. Bu yolla arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bize verdikleri ve verecekleri oylara da sahip çıkacağımızı gösteriyoruz. Gerçekten bu proje bizim için çok anlamlı ve özel bir projedir. Diğer unutamadığım bir an ise geçtiğimiz yıl Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde el uzatmak için İyi Gençlik olarak orada bulunmamızdır. Bozkurt’ta gidip geldikten sonra ihtiyaçlar listesini oluşturduk ve tüm partililerimize duyurduk. Yaptığımız duyurudan sonra topladığımız tüm envanterleri Bozkurt’ta götürdük. Bizler İyi Parti Ankara Gençlik Kolları olarak Ankara sınırı dışına çıkarak memleketimizin her yerinde yaşanan sorunlara el atmaya çalıştık. Önemli bir projemizde sosyal medyamızda da duyurduğumuz gibi ‘İyi Gençlik Ankara Arama Kurtarma’ projesidir. Bize gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımıza bir link oluşturduk. Arkadaşlarımız bu link aracılığıyla başvuruda bulundular. Bize başvuruda bulunan arkadaşlarımıza arama-kurtarma eğitimi aldırıp vatandaşlarımızın bize ihtiyacı olduğu anda profesyonel ekiplerimizle birlikte yaşanılan afetlerde yanlarında olmayı istiyoruz. Bizde farkındalık yaratmak için gönüllü arama-kurtarma ekibi oluşturacağız. Bir diğer projemiz ise Sayın Genel Başkanımızın başlattığı ‘Derin Yoksulluk’ projesidir. Bu proje ile evinde yiyeceği ekmeği olmayan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bu projedeki amacımız kısa vadede yoksulluğu nasıl en aza indirebiliriz diye çalışıyoruz.

Sokak Hayvanları İçin Yaptığınız Projeden Bahsedebilir Misiniz?

Fatih Koca: Eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz bir projedir. Projenin adı ‘İyi Pati’dir. Genel merkezimiz tarafından oluşturulan farkındalık çalışmasıdır. Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak başlattık. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan severlere Ankara’nın çeşitli noktalarında 3 binden fazla kedi ve köpek mamaları dağıttık. Hayvan severlerle olan ilişkimiz çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Biz hayvanlarında yaşama haklarının arttırılmasını savunuyoruz. Hayvanlarla ilgili sosyal projemiz bu yönde daha da artarak devam edecek.

İyi Parti Ankara Gençlik Kolları Olarak Gençlere Dokunabiliyor Musunuz?

Fatih Koca: Bu konuda sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Çünkü bizim teşkilat yapılanmamız mahallelere kadar uzanıyor. Mahalle temsilcisi olan arkadaşlarımız mahallelerdeki genç arkadaşlarımıza temasta bulunabiliyor. Bizler sürekli olarak sivil toplum örgütlerinde bulunan genç arkadaşlarımızla, üniversitelerde bulunan kulüplerle, esnaf gençlerle ve sanayici gençlerle hep birlikteyiz. Bize ulaşmak çok kolaydır. Sosyal medya hesaplarımızdan bir vatandaşımız bizimle temasa geçtiği zaman on dakika içeresinde onunla iletişim kurabiliyoruz. Bu zamana kadar ‘size ulaşamadım ’diyen bir arkadaşımız daha olmadı. Aynı zamanda üniversitede temsilcilerimiz var. Bu yolla genç arkadaşlarımızın bizlere daha kolay adapte olmasını sağlıyoruz.

Siyasete Girmeye Tereddütte Kalan Gençlere Ne Söylemek İstersiniz?

Fatih Koca: Genç arkadaşlarımızın siyasete girmeye tereddütte kalmalarında haklılar. Çünkü şu anki mevcut sistem girdikleri sınav sonrası mülakatlarda elenmelerine sebebiyet vermeye çok müsait. Farklı bir siyasi partide muhalefet yapmaları buna neden olabilir arkadaş ortamında bile ufak bir siyasi görüş beyanında ‘Silivri soğuktur’ esprileri yapılır. Bu bile gençlerin bilinçaltında nasıl bir ülkede yaşadığımızın da bir göstergesidir aynı zamanda ama ben genç arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; Önümüzdeki seçimde bizler iktidara geleceğiz ve mülakat sistemini ortadan kaldıracağız. Mülakatın olduğu yerde birilerinin yakını hep işe giriyor ya da atanıyor. Dahası artık ülkesinden umudunu yitirip yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlarımız da büyük çoğunlukta. Bu sistemi kaldırmak için genç arkadaşlarımız mücadelemize ortak olmalılar. Gençler olarak bu sorumluluğu omuzlarında hissedip bizlere omuz vermeliler. Onlara İyi Parti çatısı altında bu olanağı sunuyoruz, derdimiz ortak gelin hep birlikte çözüm olmaya devam edelim.

Ankara İyi Gençliğin Hedefleri Nelerdir?

Fatih Koca: Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerin çok çok daha üzerine çıkabilmek öncelikli hedefimizdir. Bizim kadrolarımız ve ekibimiz daha da iyisini yapabilir. Biz Ankara’nın köyleri dahil olmak üzere İyi Gençlik olarak her köyde bulunacak bir temsilci ağı oluşturmak toplumun kılcal damarlarına kadar ulaşmak istiyoruz. İyi Gençlik’te memleketi yönetecek kadroların oluşacağı, gelecekteki siyasetin gençlik ile şekillendiği bir yönetimle ülkemizi bulunduğu bu dar boğazdan kurtarıp en üst seviyeye çıkarmayı istiyoruz.

Sizce Aktif Siyasete Girmek İçin Gençler Nereden Başlamalı?

Fatih Koca: Bence gençlerin siyasete girme aşaması parti gençlik kolları olmalıdır. Çünkü gençlik kollarında mücadele var. Mücadelenin olmadığı yerde bir beklenti söz konusu olamaz. Gençlik kollarının tozunu yutmadan alaylı bir siyasetçi de olunamaz. Akademik anlamda herkes üniversite sıralarında her şey öğrenilebilir fakat bizim ülkemizde alaylı siyaset akademik anlamda yapılan siyaset kadar değerlidir. Bu yüzden genç arkadaşlarımız gençlik kollarının tozunu yutsunlar ki ilerleyen siyasi yaşamlarında bir yere geldiklerinde ‘iyi ki gençlik kollarında görev yapmışım’ desinler. Siyaset yapma hedefi olan arkadaşlar çok fazla geç kalmadan siyasete girmeliler. Bizim ekibimizde 18 yaşında olup Ankara İl yöneticiliği yapan genç arkadaşlarımız var. Genç arkadaşlarımız böyle bir fırsatı kaçırmamalı ve hedef koyup Türk siyasetine katkıda bulunmalılar. Aynı zamanda yanımıza da gelmeliler zira İl Başkanlığımızın kapısı her zaman herkese açıktır.

KYK Borcu Gençleri Nasıl Etkiliyor?

Fatih Koca: Şu anda KYK borcu olanların faizi silinecek. Bu faizlerin silinme çağırısını ilk biz yaptık. İktidarın KYK borcu olan gençlerin taleplerini yok saydığı dönemde genel başkanımız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde okuyan bir arkadaşımızı milletin kürsüsüne çıkardı ve KYK problemi yaşayan arkadaşlarımızın sesini duyurması için imkân sağladı. Şu anda genç arkadaşlarımızın aldığı KYK kredisi ile geçinmesi çok zor. Biz İyi Parti olarak iktidara geldiğimizde hiçbir gencimizin devlete karşı borcu olmayacak. Genç arkadaşlarımız sosyal sorumluluk projelerinde haftada iki gün çalışmak şartıyla bu borçlarından kurtulabilecek. Aldığı KYK kredisini KYK yurduna ödemek durumunda kalmayacak.

Önümüzdeki Seçimde Gençlere Nasıl Bir Görev Düşüyor?

Fatih Koca: Öncelikle milletin iradesine sahip çıkma görevi özellikle biz gençlere düşüyor. Sandık başında ayrılmamamız gerekiyor. Halkı bilinçlendirme görevi de, kendi yaş grubundaki arkadaşların sorunlarını meclise taşıma görevi de düşüyor. Bu saydıklarım en temel görevlerdir. Önümüzdeki seçimde oy kullanacak 6 milyon genç arkadaşımız var. Bu yüzden bizimle birlikte siyaset yapan arkadaşlarımızla birlikte mevcut iktidarın siyasetinden rahatsız olan arkadaşlarımıza ulaşmalıyız. Kendi parti politikalarımızı anlatmalıyız ve bilinçlendirmeliyiz. En önemlisi de zaman kaybetmeden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin önemini anlatmak biz gençlere düşüyor. Zira bu ve benzeri şekilde partimizin basında yeterince yer bulamayan projeleri var bunları da her ortamda dile getirmek lazım.

Fatih Koca’nın Siyasi Hedefleri Nelerdir?

Fatih Koca: Benim en büyük siyasi hedefim Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşanılan buhrandan çıkarmaktır. En temel hedefim ise yaklaşık 7 ay sonra yapılacak seçimde partimi iktidara taşımak, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener’i güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk başbakanı yapmak, başarmış olmanın haklı gururuyla siyasi yaşamıma devam etmektir.

İyi Gençlik Olarak Ankara Basınıyla Aranız Nasıl?

Fatih Koca: Temasımızın olduğu, yaptığımız projelere önem veren, gazetelerinde yer veren gazeteciler var. Bizi görmezden gelen, yaptığımız çalışmaları gazetelerinde yer vermeyen gazeteciler de var. Önümüzdeki seçimden sonra bizlere yer vermeyen gazetelerin bizlere büyük puntolarla yer vereceğini tahmin ediyorum.

Son Olarak Bir Mesajınız Var Mı?

Fatih Koca: Öncelikle her şey için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz gün Bartın Amasra’da meydana gelen maden patlaması sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yaralı kurtulan madencilerimize de acil şifalar diliyorum. Basının zor zamanlar yaşadığı böyle bir dönemde bizlere yer verdiniz. Son olarak gençlere şunu söylemek istiyorum; İyi Parti gerçekten çok farklı bir yer. Türkiye’de gençlere çok fazla önem verildiği birinci parti diyebilirim. Diğer partilerden farklı olarak, partimizde il gençlik kolları başkanları doğrudan genel başkana bağlıdır. Bu nedenle biz gençlik kolları başkanı olarak doğrudan genel başkanımızla iletişim halindeyiz. Genç arkadaşlarımızın İyi Gençliğe katılmalarını istiyorum. Sizi ve tüm okurlarınızı İyi Parti Ankara İl Başkanlığımıza çay içip istişare etmeye bekliyorum.