Alata sahili, sit alanı ilan edilerek kesin koruma altına alındı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde deniz kaplumbağalarının üreme alanı ile birlikte koruma altında bulunan, kum zambaklarına yaşam alanı olan 83 dekarlık Alata sahili bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sit alanı ilan edildi. Karar, bilim insanları tarafından sevinçle karşılandı.

Alata sahilinin sit alanı olarak ilan edilmesinin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, kararın sevinçle karşılandığını söyledi. Prof. Dr. Ergene, “Verilen karar ile birlikte kesin korunacak hassas alan kapsamında 83 dekarlık bir bölge tanımlanmış oldu. Bu bölgenin kesin korunacak hassas alan olmasındaki en önemli sebep, bu kumsallarda yıllardır çalıştığımız deniz kaplumbağaları ve kum zambaklarının neslinin tehlikede olan canlılar olması yer alıyordu. Yaklaşık 20 yıldan beri Alata kumsalı deniz kaplumbağaları üreme alanı olarak biliniyor. Özellikle son dönemlerde bu bölgede kum zambaklarıyla birlikte bu canlının korunması için önemli işler yapıldı. Cumhurbaşkanımızın kararıyla, 109’uncu maddeyle bu kesin korunacak alanlar olarak tanımlanmış oldu”.

Gösterdiği hassasiyet nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiğini kaydeden Ergene, şunları söyledi:

“Çünkü bu alanlar özellikle deniz kaplumbağaları açısından çok büyük öneme sahip. İçgüdüsel olarak mutlaka bu canlılar doğmuş oldukları kumsallara geliyorlar. Doğmuş oldukları kumsallara geldiklerinde eğer onun yerinde kentleşme varsa, bu canlılar yumurtasını bırakacak yer bulamıyor. Alata kumsalını korumak onlara yuvalayacak yer vermek açısından çok çok önemli bir karardır. Bu bölgenin korunması açısından atılmış en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu alan zaten doğal sit alanı olarak tanımlanmıştı. Ancak bu kararla beraber artık korunma açısından çok daha ciddi önlemlerin alınacağı bir alan haline gelmiş oldu. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde geçen sezon 400 yuva tespit ettik. Bu 400 yuvadan yaklaşık 30 bin civarında canlı yavru denizle buluştu. Denize kavuşan bu canlı yavrular için, biliyorsunuz bütün dünyada bilinen bir gerçek var, bin tane yavrudan ancak bir tanesi ergin hale gelip tekrar bu sahillere yumurta bırakmak için dönecek. Dolayısıyla bu yaklaşık 20- 25 yıllık bir süreyi içerisine alıyor. 25 yıl sonra geldiğinde tekrar bu kumsalı bu karar sayesinde bulacak bu canlı. O nedenle çok çok önemli. Başka yere gitmiyorlar, doğmuş oldukları kumsallara gelip tekrar yumurta bırakıyorlar.”

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