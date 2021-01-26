Alaska semalarında Kuzey Işıkları’nın müthiş şovu

ABD, (DHA) – ABD’nin kuzeyde bulunan eyaleti Alaska’da rastlanan Kuzey Işıkları izleyenleri büyüledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Dünya genelinde Kuzey Işıkları sezonu açıldı. ABD’nin kuzey eyaleti Alaska’nın Juneau kentinde Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilileri, nadir rastlanan doğa olayı olan ‘Kuzey Işıklarının” oluşturduğu görsel şova ait görüntüleri yayınladı. Kuzey Işıkları ya da Aurora Borealis olarak bilinen ve her gezginin hayallarini süsleyen doğa olayı. belli dönemlerde (Aralık-Mart ayları) görülüyor. Doğa bilimcileri, etkileyeci olan Kuzey ışıklarının en güzel görüldüğü yerleri Alaska, Norveç, Grönland, İsveç, Finlandiya,İzlanda ve Kanada olarak sıralıyor.
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