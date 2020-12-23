Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) – MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu maddesi ile yakalanan M.Ş. (27) ve H.İ.P. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Müdürlüğü Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Esentepe Mahallesi’nde M.Ş.’ye ait eve yaptıkları baskında 192 ekstazi hap, 909 gerica hap ve 8,40 gram esrar maddesi ele geçirdi. M.Ş. gözaltına alındı.

Öte yandan, Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurulan H.İ.P.’ye ait araçta yapılan aramada, bin 680 uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi. H.İ.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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