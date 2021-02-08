Alaşehir’de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Batman'da yaşayan Sevim Sevim (42), hesabını kontrol ettiği sırada, fazladan 20 bin dolar olduğunu fark etti. Banka şubesine giden Sevim, yaptırdığı incelemede paranın, Hatay'dan firma tarafından hesabına yanlışlıkla aktırıldığını belirledi. Firma yetkilisiyle yaptıkları görüşmenin ardından parayı iade ettiğini anlatan Sevim, "Firmanın durumdan haberi yoktu. Kendileri, bana teşekkürlerini iletti" dedi.