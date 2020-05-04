İklimlendirme sektörünün öncü markalarından Alarko Carrier, 66 yıllık bilgi birikimini “Alarko Carrier On-line Eğitim Platformu-ACademi” ile bu alanda eğitim alan öğrenciler ve sektör profesyonellerinin hizmetine açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, ACademi platformunda yer alan 200’ün üzerinde eğitim programı ve bunlara ait sınavlara ücretsiz ulaşabiliyor.

Platforma, masaüstü/diz üstü bilgisayarlardan, tablet ya da cep telefonlarından, dünyanın herhangi bir yerinden on-line (çevrimiçi) olarak bağlanmak ve dersleri takip etmek mümkün. Dersleri aldıktan sonra sınava katılanlardan başarılı olanlar bir sonraki derse geçerken, sınıf bitimlerinde başarı sertifikası, program sonunda ise diploma almaya hak kazanıyorlar.

Alarko Carrier Eğitim ve Dokümantasyon Müdürü Fikret Köksal, Alarko’nun, kurulduğu 1954 yılından bu yana benimsediği “üretimde ve hizmette kalite” ilkesinin hayata geçirilmesinin iyi eğitim almış insan kaynağına bağlı olduğunun bilincinde olarak eğitime ve bilginin paylaşılmasına büyük önem verdiğini belirterek bu nedenle sektöründe “bir okul” olarak nitelendirildiğini söyledi. Köksal sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörde ilkleri başaran Alarko, günümüzde halen kullanılan pek çok teknik dokümanı yayına hazırlamış, detaylı ürün broşürlerinin basım ve dağıtımına öncülük etmiştir. Alanında önemli görevlerde bulunmuş pek çok mühendisin yolu yıllar içinde Alarko ile kesişmiştir. Eğitim konusunda benzer anlayışa sahip Carrier ile 1998 yılında yaptığımız ortaklık, Alarko’nun “okul olma” misyonunu daha da güçlendirmiştir. 2009 yılında uzaktan eğitim amacıyla hayata geçirdiğimiz Alarko Carrier On-line Eğitim Platformu-ACademi platformundan her yıl yaklaşık 1.500’ün üzerinde Alarko Carrier çalışanı, yetkili servisi ve satıcısı faydalanıyor. Biz de sektörümüzle ilgili olan herkesi, bilginin bu engin dünyasını bizimle paylaşmaya, kendilerini geliştirmeye ve benzerlerinizden farklılaşmaya davet ediyoruz.”