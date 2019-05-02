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2 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Alanyaspor'da Josef Sural için özel tişört hazırlandı
Alanyasporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmaya Josef Sural’ın fotoğrafının yer aldığı 90 numaralı siyah formalarla çıkacak.
Alanyasporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmaya Josef Sural’ın fotoğrafının yer aldığı 90 numaralı siyah formalarla çıkacak.
Spor Gündemi ve Haberleri

Alanyaspor’da Josef Sural için özel tişört hazırlandı

Editör Editör

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Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçı için özel tişört hazırlattı. Alanyasporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmaya Josef Sural’ın fotoğrafının yer aldığı 90 numaralı siyah formalarla çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor’un forvet oyuncusu Çek Josef Sural, Kayseri deplasmanı dönüşü meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Josef Sural’ın vefatı Türkiye ve ülkesinde büyük üzüntüye neden olurken, Aytemiz Alanyaspor kulübü 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı için özel tişörtler hazırlattı.

Karşılaşma öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya üzerinde Josef Sural’ın fotoğrafının yer aldığı, futbolcunun forma numarası olan 90 sırt numaralı siyah tişörtlerle çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi takımımız ısınmaya üzerinde Josef Sural’ın fotoğrafı yer alan 90 numaralı siyah tişörtlerle çıkacak” denildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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