Alanyaspor – Sakaryaspor: 3-0

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Engin ANAK/ANTALYA, (DHA)

STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

ALANYASPOR: Yusuf Karagöz – Ahmet Gülay (Dk. 63 Doumbia), Furkan Bayır, Rassoul, Umut Güneş (Dk. 62 Leroy Fer), Oussama Targhalline, Pereira (Dk. 83 Çağan Kayra), Lusamba, Diedhiou, Ivan Cavaleiro (Dk. 62 Oğuz Aydın), Candeias (Dk. 74 Efecan Karaca)

SAKARYASPOR: Furkan Köse – Çağlayan Menderes, Isaac Donkor (Dk. 69 Napela), Hüsamettin Tut (Dk. 77 Berat Onur), İsmail Erdoğan, Hurşit Taşcı, Emirhan Aydoğan, Kaiyne Woolery (Dk. 85 Alihan Gümüş), Hakan Yavuz (Dk. 69 Hüseyin Can), Yasin Pehlivan, Kanianga (Dk.69 Artem Kravets)

GOLLER: Dk. 5 Ivan Cavaleiro, Dk. 77 ve Dk. 87 Oğuz Aydın (Alanyaspor)

SARI KART: Doumbia (Alanyaspor)

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Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Turu’nda Corendon Alanyaspor sahasında Sakaryaspor’u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

5’inci dakikada gelişen ev sahibi ekip öne geçti. Sakaryaspor savunmasının hatalı pasında araya giren Diedhiou, sol kanattan ceza sahasına giren Cavaleiro’yu gördü. Bu oyuncu sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

27’nci dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor kontratağında topla buluşan Kanianga taç çizgisi üzerinden hızla rakip sahaya geçti. Ceza sahası çizgisine kadar topu süren Kanianga topu yerden arka direğe gönderdi. Kaiyne’nin gelişine yaptığı vuruşta kaleci Yusuf gole izin vermedi.

40’ıncı dakika Umut’un kullandığı kornerde Diedhiou kafayı vurdu. Kaleci Furkan’ı geçen topu Hüsamettin çizgiden çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.

54’üncü dakikada Sakaryaspor’da Hüsamettin’in sol kanattan kullandığı kornerde Kanianga kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Yusuf’ta kaldı.

77’nci dakikada Alanyaspor farkı 2’ye çıkardı. Sakaryaspor savunmasının hatalı pasında araya giren Targhalline, topuk pasıyla topu sol çaprazdaki Oğuz’a aktardı. Oğuz’un sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

87’nci dakikada Alanyaspor bir gol daha buldu. Lucamba ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasına giren Oğuz, penaltı noktasına üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

90’ncı dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Efecan, pasını ceza sahası içindeki Lucamba’ya verdi. Lucamba, Yasin’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Diedhiou’nun penaltı atışında kaleci Furkan gole izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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