Alanyaspor – Kayserispor: 3-1

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Engin ATAOĞLU / ALANYA – ANTALYA,(DHA)-

STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir

ALANYASPOR: Runarsson – Fatih Aksoy, Leroy Fer, Furkan Bayır, Candeias (Dk. 84 Balkovec), Lusamba (Dk. 56 Efkan), Umut Güneş, Yusuf Özdemir (Dk. 56 Pereira), Efecan Karaca, Cavaleiro (Dk. 56 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan (Dk. 63 Eduardo)

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Onur Bulut, Kolovetsios, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 61 Mustafa Pektemek), Campanharo (Dk. 46 Ali Karimi), Cardoso (Dk. 85 Talha), Mensah, Emrah Başsan (Dk. 76 Mane) Gökhan Sazdağı, Gavranovic (Dk. 76 İlhan Parlak)

GOLLER: Dk. 21 Ahmed Hassan, Dk. 37 Yusuf, Dk. 68 (P) Efecan (Alanyaspor) – Dk. 59 Ali Karimi (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Cavaleiro, Runarsson (Alanyaspor) – Mensah, Carole, Karimi (Kayserispor)

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Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor’u 3-1 mağlup etti.

15’inci dakikasında sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Runarsson’da kaldı.

21’inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lusamba’nın ortasında top kaleci Bilal’den sekti. Penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Ahmed Hassan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

37’nci dakikadaki Alanyaspor farkı 2’ye çıkardı. Runarson’un degajıyla topla buluşan Yusuf Özdemir, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

47’nci dakikada sol kanattan başlayan Kayserispor atağında ceza sahası çaprazına kadar topu taşıyan Cardoso topu penaltı noktasındaki Gavranovic’e gönderdi. Gavranovic’in yerden vuruşunda top direkten auta gitti.

59’uncu dakikada gelişen Kayserispor farkı 1’e indirdi. Kayserispor kontratağında ceza sahasına hızla sol çaprazdan sokulan Ramazan, pasını Ali Karimi’ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

68’inci dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Efecan Karaca, ceza sahası içinde Emrah Başsan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğu penaltı noktasını gösterdi. Eduardo’nun penaltı atışında kaleci Bilal gole izin vermedi ancak kurar ihlali nedeniyle atış tekrar edildi. Bu kez penaltı atışını Efecan Karaca kullandı. Efecan, meşin yuvarlak ve kaleci Bilal’i farklı köşelere yolladı: 3-1.

Karşılaşma Alanyaspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sonlandı.

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