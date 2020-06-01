AYTEMİZ Alanyaspor, deplasmanda Medil Başakşehir’e karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına bugünkü idmanla devam etti.





Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Turuncu yeşilli takım bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00’de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra anaerobik koşular yapan futbolcular, antrenmanı 3 grup halinde ayak tenisi oynayarak tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



TAKIMDA KEYİFLER YERİNDE



Hazırlıklarına ara vermeden devam eden Akdeniz temsilcisinde futbolcuların keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi. Liglerin yeniden başladığı Haziran’ın ikinci haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Alanyaspor, ardından hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fraport TAV Antalyaspor’u evinde ağırlayacak.