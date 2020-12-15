Alanya’da sörfçülerin deniz keyfi/ Ek fotoğraflar

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Kırşehir’de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla...
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde 2013 yılında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin, 7 yıl sonra gözlük ve iç çamaşırı markasından yola çıkılarak gurbetçi Mehmet...
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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA) ÜMRANİYE'de elektrik ekiplerinin içinde bulunduğu kamyonet devrildi. Kamyonette sıkışan sürücü ve arkadaşı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza 11.30 sıralarında...
Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü
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