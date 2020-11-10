Alanya’da plajlar turistlere kaldı

Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, kasım ayı olmasına rağmen havanın sıcak olması nedeniyle plajlar turistlerle doldu.

Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının 24 derece, nem oranının yüzde 46 olarak ölçüldüğü Alanya’da, turistler plajlara akın etti. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş Plajları’na gelen turistler, güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklarıyla, evcil hayvanlarıyla ve arkadaşlarıyla plaja gelen turistler hem denize girdi hem güneşlenerek, vakit geçirdi.

‘İSVEÇ’E NAZARAN BURASI DAHA GÜZEL’

İsveç’ten 15 yıldır annesiyle yılda 2 kez Alanya’ya tatile gelen Erica Ateelson (30), “Çok çalıştıktan sonra kafamdaki özgürlüğü, rahatlığı hissetmek için buraya geliyorum. Bazı insanlar bizim çılgın olduğumuzu düşünüyor. Ama biz mutluyuz ve seviyoruz burayı. Buradaki hava bizim çok hoşumuza gidiyor. İsveç’e nazaran burası daha güzel bir yer. Güneşli havada denize girebiliyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE İSVEÇ’TEN DAHA SAĞLIKLI’

Türkiye’nin İsveç’ten daha güvenli olduğunu vurgulayan Ateelson, “Burayı İsveç’ten daha sağlıklı buluyorum. Çünkü İsveç’te kimse birbirine saygı göstermiyor. Bir ortamda ne yapacaklarını bilmedikleri için burası daha güvenli geliyor bana. Herkese burayı tavsiye ederim” diye konuştu.

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