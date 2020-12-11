Alanya’da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDI
Antalya’nın Alanya ilçesinde, evinde saksılarda uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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