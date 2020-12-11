Alanya’da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Antalya’nın Alanya ilçesinde, evinde saksılarda uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
'DUA EDEN, KATKI KOYAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER'
Antalya'da, koronavirüse yakalanıp, akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye...
İngiltere, (DHA) –Dünyanın gözü İngiltere'ye çevrildi. İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına bugün itibariyle başladı. Kuzey İrlanlanda'da yaşayan Margaret Keenan (91) Pfizer / BioNTech aşısı, olan...
Müslim SARIYAR-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL (DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle insanlar evde vakit geçirirken çiçekçiler satışlarının arttığını belirtti. Çiçekçiler, “Salgınla birlikte evde geçirilen zamanla beraber çiftler tartışmaların ardından kendilerini...
İsmail Hakkı SEYMEN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kısıtlama saati içerisinde otomobille gezerken yakalanan 3 şüpheliye para cezası uygulandı. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulununca...