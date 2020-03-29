Antalya’nın Alanya ilçesinde Türk vatandaşları ve yerleşik yabancılara yönelik hazırlanan videoda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Alanya Belediyesi’nin hazırlattığı videoda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcular ile yerleşik yabancılar evlerinden çektikleri videoyla 13 dilde ‘evde kal’ çağrısı yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye’de sıkı önlemler alındı. Yetkililer önlemlerin yanı sıra vatandaşları evde kalması ve kendi karantinasını oluşturması için çağrıda bulunuyor. Antalya’nın Alanya ilçesinde de bu kapsamda Alanya Belediyesi bir video hazırladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyasporlu futbolcular, ilçede hizmet veren yabancı dernek temsilcileriyle yerleşik yabancıların oluşturduğu birçok isim ‘evde kalın’ çağrısı yaptı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA DESTEK VERDİ

Video, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun halka seslenişiyle başlıyor. Bakan Çavuşoğlu, “Kendimizin, ailemizin ve tüm Alanyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Alanya” dedi.

‘SAĞLIĞIN İÇİN EVİNDE KAL’

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Alanyamız için, sağlımız için evinde kal Alanyam” derken, Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, “Evimizde kalalım, sağlıklı olalım. Evinde kal Alanyalı” diye çağrıda bulundu. Ayrıca diğer Alanyasporlu oyunculardan Djalma Campos çocuklarıyla, Papiss Cisse, Junior Fernandes de videoya mesajları ile destek verdi.

‘EVDE KAL ALANYAM’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de ailesiyle birlikte ekran karşısına geçerek, “Kendimiz için, ailemiz için, milletimizin sağlığı için, ülkemiz için zorunlu kalmadıkça evden dışarıya çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar” diyerek ailesiyle birlikte ‘Evde kal Alanyam’ mesajı verdi.

13 DİLDE ‘EVDE KAL’ ÇAĞRISI

Videoda aynı zamanda yerleşik yabancılar da düşünüldü. Rusya, Danimarka, Litvanya, Norveç, Ukrayna, Polonya, Finlandiya, İngiltere, Kazakistan, Hollanda, İran, Almanya ve Letonya uyruklu yerleşik yabancılar, kendi dillerinde ilçede bulunan vatandaşlarına çağrıda bulunarak ‘evde kalın’ diye seslendi.

