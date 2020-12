Alanya’da, 12 kişiyi emeklilik vaadiyle 1 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde M.E. (39), 12 kişiyi emekli etme ve finansal yardım bahanesiyle 1 milyon TL dolandırdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan M.E., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 12 kişinin emekli etme, finansal yardım ve banka kredisi çekme- kapatma bahaneleriyle paralarının alınarak dolandırıldığını tespit etti. Dolandırıcılık şüphelisinin M.E. olduğu belirlenirken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 12 kişiyi toplamda 1 milyon TL dolandırdığı belirlenen M.E.’nin Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese giden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

7 DOLANDIRICILIK DOSYASI VAR

Şüpheli M.E.’nin emniyette yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 7 dolandırıcılık suçundan hakkında toplam 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ekipler emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliyi adliyeye sevk etti. M.E., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

