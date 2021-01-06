Alacaklılarına pompalı tüfek doğrulttu, komşuları ihbar edince yakalandı

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Nazif M., (41) borcunu istemek için evine gelen 3 kişiye, pencereden pompalı tüfek doğrulttu. Alacaklılar kaçarken, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kilitli kapıyı koçbaşıyla kırıp girdikleri evde Nazif M. ile arkadaşı Ertan N.’yi gözaltına aldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 5. Şahin Sokak’ta meydana geldi. Nazif M.’nin evine alacakları olduğunu iddia eden kimliği belirsiz 3 kişi, geldi. Nazif M. ise, evinin önünde gördüğü alacaklılarına, pencereden pompalı tüfek doğrulttu. 3 kişi, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nazif M., polise kapıyı açmadı. Bir saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca polisler, eve kapıyı koçbaşıyla kırarak, girdi. Nazif M. ve beraberindeki arkadaşı Ertan N. yakalanarak, gözaltına alındı.

Pompalı tüfek ile çok sayıda fişeğe el koyan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraflı