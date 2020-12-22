Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kısıtlamada taksiyle alacaklısın yanına giden Sefa K. (32) uygulama noktasında yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve üst aramasında tabanca ele geçirilen Sefa K. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisinde uygulama yapan ekipler, 16 T 4508 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan Sefa K.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatan polis, izin belgesi sordu. Alacaklısından borcunu istemek için sokağa çıktığını söyleyen Sefa K.’nın hareketlerinden şüphelenen polis, araçtan inmesini istedi. Yapılan üst aramasında tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilen Sefa K. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Sefa K.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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