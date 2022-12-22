Alabora olan tekneden suya düşen 3 kişiden 2’si aranıyor

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Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde Tabiat Parkı gölünde balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen 3 kişiden 1’i yüzerek kıyıya ulaştı. Kayıp 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Tabiat Parkı Gölünde meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli ve Ömer Dağlılar, dönüş esnasında içinde bulundukları tekne alabora oldu. Devrilen balıkçı teknesinde bulunan 3 arkadaş suya düştü. Ömer Dağlılar, yüzerek sazlık alana çıktı ve çevredekilerden yardım istedi. Yardım çağrısının ardından bölgeye Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri, sağlık görevlileri, AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç ekipler suda arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında dron uçurularak teknenin battığı yer tespit edilmeye çalışıldı. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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