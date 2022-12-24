Alabora olan teknede kayıp 2’nci kişinin de cesedine ulaşıldı

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Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde tabiat parkı gölünde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Kadir İrendeli’nin (60) de 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayda Veysel Erkenekli de boğulmuştu.

Gölbaşı Tabiat Parkı Gölü’ne perşembe günü akşam saatlerinde balık tutmak için açılan Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli (38) ve Ömer Dağlılar’ın (46) içinde bulunduğu tekne, dönüş yolunda alabora oldu. Suya düşen 3 kişiden Ömer Dağlılar, yüzerek kıyıya çıkarak yardım istedi. İhbarla bölgede çalışma başlatan dalgıç polisler, Veysel Erkenekli’nin cansız bedenine ulaştı.

Dün yapılan aramalardan sonuç alınamayan Kadir İrendeli için bugün yeniden çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde dalgıç polislerin yaptığı aramada Kadir İrendeli’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kadir İrendeli’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

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