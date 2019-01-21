Karşılıksız çeklerde ve protestolu senetler hem adet hem de tutar olarak rekor üzerine rekor kırıyor. Geçen Kasım ayı itibarıyla ödenmemiş çek ve senetlerin parasal tutarı toplamda 42 milyar liraya ulaştı.

Malını satan parasını alamıyorsa, zamanı gelen borç, ister para ister çek, senet olsun ödenemiyorsa ekonominin çarkları adliye koridorlarında haciz, icra, iflas, konkordato kararları arasında dönmeye başlıyorsa bunun adı “dengeleme” olamaz.

Yıllardır piyasada, ““Al Senet Ve Çek Git Bankaya Burnunu Çek…” diye bir tekerleme vardı ki son yıllarda maalesef giderek gerçek oldu…

Ödenmeyen ve protesto edilen senetler, karşılığı olmayan çekler her dönem vardı ama son verilere göre patlayarak büyüyen adet ve tutarlar aynı eğimle bu yılda devam ederse -ki devam edecektir- istediğiniz kadar ucuz hatta bedava kredi dağıtın piyasadaki karamsar havayı dağıtamazsınız.

“Ekonomide kriz yok” filan deniliyor ama her dağın kendine göre dumanı var misali hem sokaktaki vatandaş, hem iş dünyası tam bir çıkmazda.

Rakamlara bakınca bu tablo çok ağır bir şekilde ortaya çıkıyor. Önce karşılıksız çekler: 2018 Kasım ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre adet olarak iki katından fazla, yüzde 136.1 artarak 77.9 bine ulaşmış.

Adet olarak geçen yılın Ocak-Kasım dönemindeki artış da yüzde 22,1 ile 413,2 binden 504,6 bin adet olmuş.

Çeklerin üzerindeki parasal tutar daha ürkütücü boyutlarda. 2017 yılı Kasım ayında 1.58 milyar lira olan çek karşılıksız tutarı, geçen yılın Kasım ayında yüzde 147.5 oranında artışla 3.93 milyar liraya, geçen yılın ilk on bir aylık dönemindeki artış ise bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 59.9 oranında artarak toplamda 25.3 milyar liraya yükselmiş.

Protestolu senetler de almış başını gitmiş. 2017 Kasım ayında 80.1 bin adet olan protestolu senet sayısı, geçen yılın aynı ayında yüzde 17.5 artarak 94.2 bine, parasal olarak da yüzde 82 oranıyla 1.05 milyardan 1.92 milyar liraya çıkmış.

Bu senetlerin Ocak-Kasım 2018 döneminde ise parasal tutarı yüzde 45.5 büyüme ile 17.6 milyar lira olmuş.

NASIL ÖDENECEK?

Toplamda 42 milyar lirayı bulan karşılıksız çekler ve protestolu senetlerin tümünü bir gecede ödenmesi söz konusu değil.

Gidip bankadan kredi çekip çekinizi, senedinizi ödeyemezsiniz çünkü zamanında ödeyemediğiniz için anında kara isteye düşmüşsünüzdür. Bir şekilde para bulup döneminden sonra ödeseniz bile bu defa kredi puanınız gerilemiştir, bu da yeni kredi talebiniz olduğunda bankacılar açısından soru işaretleri oluşturur..

Bu nedenle yönetim iki de bir şuna buna kredi vermeye çalışıyor ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bir şekilde bu kredilere ulaşsanız bile önce vergiler, primler, banka alacakları kesilecektir, geriye bir şey kalmayacaktır. Bunlar zamanında ödenmediği için banka hesaplarına koyulan blokeler de işin diğer yönü.

Bir yandan blokeyi kaldır, bir yandan çek, senet öde ya da tahsil etmeye çalış, ya ödenmeyince, ödenemeyince ister dolar aylarca beş lirada kalsın, ister enflasyon yüzde 10’a düşsün kimin umurunda?

Hal böyle olunca ve toslayacak duvar da kalmayınca çekleri, senetleri unutup üzerine bir bardak soğuk su içmekten başka yapacak bir şey yok.