Akyurt’ta 135 m² daire icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Beyazıt Mah. Çankırı Bulvarı Seda Konutları, 10. Kat, Daire 37 Akyurt / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 2 Haziran 2021 günü, 2. Satış Günü ise 30 Haziran 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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