Ana Sayfa Haberler Akyurt’ta 135 m² daire icradan satılacak
Kategoriler: Ekonomi Haberleri

Akyurt’ta 135 m² daire icradan satılacak

Akyurt İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Akyurt’ta bulunan 135 m²daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Beyazıt Mah. Çankırı Bulvarı Seda Konutları, 10. Kat, Daire 37 Akyurt / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 2 Haziran 2021 günü, 2. Satış Günü ise 30 Haziran 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: Ankara icra ilanlarıAnkara İcradan Daire satışıİcra ilanları
34 saniye önce

Son Haberler

Kuyumcu cinayeti sanıklarının 13’er yıl cezaları müebbete çevrildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kuyumcu Vedat Şenay'ın (54) öldürülmesi olayıyla ilgili görülen davada 13'er yıl…

7 dakika önce

Kayseri’de arkadaşını tabanca ile öldüren sanığa müebbet

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de arkadaşı Sedat Akbalık’ı (33) tabanca ile başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla…

7 dakika önce

Korsan taşımacılık yaptığı otomobilini trafikten meneden polislerle tartıştı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, polisin korsan taşımacılıkta kullanıldığını tespit ettiği otomobil, trafikten menedildi. Otomobil sürücüsü İ.A. (38)…

17 dakika önce

Avcılar Haramidere’de yanarak kayan araç korku saçtı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)- AVCILAR'da trafikte yanarak yolda kayan araç korku saçtı. Aracın kaydığı anlar cep telefonu…

17 dakika önce

Milas’ta 3 belediye çalışanı ve 1 müteahhit ‘rüşvet’ suçundan gözaltına alındı

Selçuk AKBAŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)-MUĞLA Milas Belediye Başkanlığı'nda yapı denetim biriminde çalışan 3 personel, 'rüşvet…

27 dakika önce

Ek fotoğraflar// Esenler’de yangında can pazarı; 4 çocuğunu 3. kattan battaniyeye attı

27 dakika önce