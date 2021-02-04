Akyurt’da 710 m² arsa icradan satılacak

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Akyurt İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Akyurt/Yeşiltepe Mah.de bulunan 710 m² arsa icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen arsanın, Yeşiltepe Mah. 1316 Ada, 8 Parsel Akyurt / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken arsanın satışı için 1.Satış Günü 26 Mayıs 2021 günü, 2. Satış Günü ise 23 haziran 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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