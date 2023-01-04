Akyurt Atatürk Mahallesi’nde arsa mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Akyurt İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 990 Ada, 12 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz arsa vasfındadır. Geometrik olarak düzgün dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz üzerinde tyapı bulunmamaktadır. Kızık caddesine cepheli ve 1 parsel uzaklıkta yer almaktadır. Akyurt merkeze yaklaşık 3,35 km uzaklıktadır.
Artırma Bilgileri
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|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2023 – 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2023 – 10:30
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