Akyürek’ten Girişimci Kadınlar Günü açıklaması

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Genel Başkanı Mehmet Akyürek, Girişimci Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yatırım, istihdam, üretim artacak sorunlar en aza inecekse, yani, dünya daha yaşanır bir yer haline gelecekse bunda en büyük pay girişimcilerin olacaktır. Özellikle de kadın girişimcilerin.” dedi.



“Dünyanın ‘medeni’ sanılan pek çok ülkesinde kadınlar hiçbir ekonomik, siyasi ve sosyal hakka sahip değilken, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınlarına her türlü hakkın verilmesini sağladı” diyen “Kobi Mehmet” unvanlı Mehmet Akyürek açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bu hak ve getirdiği olanaklar, kadınlarımızı siyasi ve sosyal yaşamın yanında ekonomi dünyasına soktu. Bu sayede pek çok girişimci kadın Türkiye ve dünyanın her yerine ihracat yapan üretim üsleri kurdu. Sahip oldukları firmalar, işletmeler yüzlerce, binlerce insanın ekmek kapısı oldu.



2018-2019 Yılı Global Girişimcilik İzleme Raporuna göre, Türkiye, ‘erken aşama girişimcilik aktivitesi’ toplamında 48 ülke içinde 15. sırada bulunuyor. Bu tablonun kadınlarımız lehine değişmesi için erkekler de destek olmalı. Yerel yönetimler ve kamu kuruluşları her türlü olanağı sağlamalı.



Bu gerçekleri ifade ederken, girişimci kadınlarımızın “Dünya Girişimci Kadınlar Günü”nü kutluyoruz.

Bu vesile ile devletimizden, kadınların iş hayatına atılmasını kolaylaştıracak projeler geliştirmesini istiyoruz. Ayrıca kadınlarımızın, çocuklarımızın uğradığı şiddet olaylarının, cinayetlerin son bulmasını ve bu yönde her türlü önlemin alınmasını talep ediyoruz.”