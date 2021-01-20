Akyaka’da deniz çekildi/ Ek fotoğraflar

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Soba kovası hazırlamak isteyen kadın, ikinci kattan beton zemine düştü
Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlamak isterken, yaslandığı balkon camının açılmasıyla beton zemine düşen Şüküriye...
Kardan yolu kapalı evinde rahatsızlanan hamile kadına paletli ambulansla ulaşıldı
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan, 2 aylık hamile Zehra Aslangir (36), paletli ambulansla alınıp, hastaneye ulaştırıldı. Ağrı'da 3...
Muhtarlık önündeki 80 saatlik nöbet uzlaşmayla bitti
Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un tahliye ettirmek istemesi üzerine vatandaşların nöbet ttuttuğu Çakırbeyli Mahallesi muhtarlığı, aynı binada hizmet vermeye devam...
Kardan koltuk, bozdolabı ve çamaşır makinesi yaptı
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde mobilyacı Nedim Salar (32), yağan karla 4 saatlik çalışmanın ardından iş yerinin önünde kardan koltuk, bozdolabı ve çamaşır makinesi yaptı. Koltuğu görenler...