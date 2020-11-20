Akyaka Park AVM Kütüphanesi, yarın açılıyor

ANKARA, (DHA) – KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin 4’üncü alışveriş merkezi kütüphanesi olan Akyaka Park AVM Kütüphanesi’nin, yarın İstanbul’da düzenlenecek törenle hizmete açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara’da Nata Vega Outlet AVM, Subayevleri Vega AVM ile Eskişehir’deki Vega Outlet AVM kütüphanelerinin ardından AVM’de okurların hizmetine sunulan 4’üncü kütüphane, İstanbul Ümraniye’de bulunan Akyaka Park AVM Kütüphanesi olacak. Kütüphanenin açılışını yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak. Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapılacak Akyaka Park AVM Kütüphanesi’nde, 252 metrekare alanda, 5 bin eserle hizmet verilecek. Klasik kütüphane mekanlarının dışında havaalanı, gar ve AVM kütüphaneleri ile çok farklı alanlara ulaşan bakanlık, hizmete sunduğu AVM kütüphaneleri ile yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve okuma kültürü oluşturup, okuma oranlarını artırma hedefinin yanı sıra alışveriş merkezlerinin de bu konudaki sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine fırsat sağlıyor.

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