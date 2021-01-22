Aktör Jason Statham sır gibi saklanıyor/ Ek fotoğraflar

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Elazığ’da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, havadan dronla görüntülendi. Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyünde kar yağışı sonrası...
MEDAŞ’tan kedi ve köpekler için kulübe
Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA (DHA) - MERAM Elektrik Dağıtım şirketi (MEDAŞ), sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sokaktaki kedi ve köpeklerin pandemi ve kış şartlarında barınabilmesi için kulübe yapıp, kentin...
Enes, uzaktan eğitimden arta kalan zamanda ailesine yardım ediyor
Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)- AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, 9'uncu sınıf öğrencisi Enes Keskin, koronavirüs nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde ders dışında kalan zamanlarını ailesine yardımcı olmak için ağıllarında geçiriyor....
Online satrancın şampiyonları belli oldu
İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar’daki ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen online satranç turnuvasında başarılı olanlar ödüllendirildi. Bağcılar Belediyesi’nde düzenlenen programda dereceye giren 12 sporcuya...